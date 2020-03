Die Polizei ist am Dienstagabend zu einem Unfall auf der Wildeshauser Rastanlage gerufen worden (Symbolbild). (Björn Hake)

Der Fahrer eines Sattelzuges hat am Dienstagabend einen Verkehrsunfall auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen verursacht. Nach Angaben der Polizei war der 59-jährige Lastwagenfahrer auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs, als er gegen 21.30 Uhr auf der Rastanlage eine Pause einlegen wollte. Um seinen Sattelzug ordnungsgemäß abstellen zu können, musste er jedoch etwas rangieren. Dabei touchierte er einen bereits stehenden Sattelzug eines 38-Jährigen, an dessen Auflieger geringer Schaden entstand.

Bei der Verfahrensaufnahme stellten die Beamten der Polizei dann auch noch fest, dass die Fahrerlaubnis des 59-Jährigen ungültig war. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.