Tierischer Akteur in der Ausstellung "Meeting in Language". (INGO MÖLLERS)

Das Haus Coburg bleibt den Kunstinteressierten derzeit verschlossen, aber ein kleiner Ausschnitt aus „Meeting in Language“ ist trotzdem zu sehen. Vor der Städtischen Galerie ist es ein Papagei, der die Passanten ansieht und so die Aufmerksamkeit auf das Haus lenkt. Der farbenfrohe Piepmatz mit Federn in Grün-, Gelb- und Türkis-Tönen hat es auch auf die Programmflyer geschafft, der all die Veranstaltungen bewirbt, die Besucher eigentlich noch tiefer in die Welt der Sprache eintauchen lassen sollten. Der Amazonas-Papagei ist das Super-Model der Galerie, er ist wie ein Werbeträger für all die Exponate der Ausstellung.

Das Tier hat seinen großen Auftritt in der Remise, den für sich stehenden Anbau des Haupthauses. Oft nutzt die Galerieleiterin Annett Reckert diesen Teil des Hauses für separate Ausstellungen. „Meeting in Language“ erstreckt sich aber über Haupthaus und Remise. „Die Architektur des Hauses gibt eine gewisse Dramaturgie vor. Die Besucher arbeiten sich erst durch die drei Stockwerke des Haupthauses, dann gehen sie in die Remise“, sagt Reckert. Wenn es gelinge, die Besucher für das Thema der Ausstellung zu begeistern, dann würden sie auch alles sehen wollen. „Manchmal haben sie aber auch schon nach dem Haupthaus genug“, sagt die Chefin der Galerie.

Überlebensgroßes Giga-Tier

Wenn diese Erklärung stimmt, dann ist „Sunday (Domingo)“ das letzte Stückchen Kunst, das Besucher in der aktuellen Ausstellung auf sich wirken lassen. Die ersten Töne sind schon zu vernehmen, bevor eine Handbewegung den schweren, schwarzen Stoffvorhang beiseite schiebt. In schier endlosen Wortsalven redet ein Mann in portugiesischer Sprache. Die einzige Lichtquelle des Raums ist die riesige Projektionsfläche eines Beamers. Davor laden zwei Sitzsäcke zum Hinsetzen ein. Der Betrachter nimmt so eine Froschperspektive ein, der Papagei gerät zum überlebensgroßen Giga-Tier, ohne dabei allerdings an ein Monster zu erinnern.

Der Film zeigt den Vogel, wie er in einem Käfig Sonnenblumenkerne zerpickt. Diese sind mit Satzzeichen beschrieben: Ein Fragezeichen, ein Komma, ein Ausrufezeichen. Der schwarze Schnabel berührt mit einem kurzen Klacken immer wieder den Metallboden, dann fallen Stücke der Kerne hinab. Zu Beginn des fünfminütigen Films ist ein Radio zu sehen. So ist klar, woher das Grundrauschen dieses Kunstprojekts stammt. Offenbar kommentiert ein Radioreporter ein Fußballspiel. Es stellt sich die Frage, wann dieser Mensch eigentlich atmet. Die Worte scheinen sich mitunter selbst zu überholen. Das ist wohl die besondere Leidenschaft, die in Südamerika entfacht wird, wenn 20 Menschen abwechselnd gegen einen Ball treten, damit zwei weitere Menschen diesen möglichst nicht mit ihren Händen zu fassen bekommen.

Einen besonderen Platz in dieser Kultur nehmen die Radioreporter ein. Ihnen setzen die beiden brasilianischen Künstler Rivane Neuenschwander und Sérgio Neuenschwander mit „Sunday (Domingo)“ ein Denkmal der besonderen Art. Offenbar völlig unbeeindruckt von dem pausenlosen Geplapper des Reporters zerlegt der Papagei Stück für Stück die Satzzeichen. Die Phrase des „ohne Punkt und Komma Redens“ wird so um eine Dimension reicher. Mit seinen Federn in den Farbtönen der brasilianischen Nationalflagge könnte der Papagei auch als Fan durchgehen. Um dieser Rolle gerecht zu werden, müsste das Tier aber deutlich mehr Anteilnahme zeigen. Das stoische Picken könnten die Herren Neymar oder Coutinho schon als Verachtung ihrer Ballkünste deuten.

Im Kontext der Ausstellung ist es natürlich eher die Sprache und weniger der Fußball, der hier zu dem Betrachter spricht. Wie sehr würden sich doch die Wortsalven des Reporters ordnen, wenn dieser Punkt und Komma auch als solche betonen würde. Anders gedeutet kann der Film auch eine entlarvende Wirkung entfalten. Diese Ordnungskräfte in unserem Sprachgebrauch, diese Taktgeber für das Schreiben und Reden, braucht es sie wirklich? Zumindest das Portugiesische scheint den Menschen die Macht zu geben, sich von Punkt und Komma frei zu machen, um wie im Rausch Zunge und Lippen zu entfesseln.

Seit dem 2. November sind Kunst- und Kultureinrichtungen im Namen des Infektionsschutzes geschlossen. So auch die Städtische Galerie Delmenhorst. Die aktuelle Ausstellung „Meeting in Language“ stand den Besuchern nur für drei Wochen offen, dann kam der Lockdown. Zwischen April und August brachte die „Kunstpause“ von Andreas D. Becker bereits Werke aus dem Haus Coburg in die Zeitung. Nun ist es Zeit für eine Neuauflage: „Kunstpause Reloaded“.