Ganderkesee. Nach der coronabedingten Zwangsschließung ist das Saunahuus in Ganderkesee ab Montag, 13. Juli, wieder geöffnet. Allerdings müssen sich die Gäste auf einige Änderungen einstellen: Neben dem Besuch der Anlage in zwei festen Zeitfenstern (vormittags bis nachmittags und nachmittags bis abends) ist künftig der Einlass ausschließlich nach vorheriger Online-Reservierung möglich. „Das ist absolut neu für unsere Gäste, sorgt aber zum einen dafür, dass keine langen Schlangen vor der Kasse entstehen und somit die Abstandsregeln einfacher einzuhalten sind, und wir zum anderen so unserer Dokumentationspflicht nachkommen können“, sagt Henry Peukert, Geschäftsführer der Bäder- und Saunabetriebsgesellschaft. Auch Besitzer von Gutscheinen oder Geldwertkarten können nicht spontan vorbeifahren, sondern müssen zunächst einen Platz in dem gewünschten Zeitfenster buchen.

Außerdem dürfen nur noch maximal 70 Gäste pro Zeitslot die Anlage besuchen. Sowohl in den Saunen als auch im Außenpool gelten bis auf Weiteres feste Personenbegrenzungen. „Unsere Hygienemaßnahmen sind sämtlich mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Wir folgen den Empfehlungen des Deutschen Saunabundes, alle Saunen auf mindestens 80 Grad Celsius zu heizen“, erklärt Peukert weiter. Wegen der möglichen Aerosolbildung werde das Dampfbad derzeit nicht betrieben. Außerdem fänden die stündlich wechselnden Aufgüsse erst einmal ohne Zeremonie und Wedeln statt. Die Reservierung ist ab sofort freigeschaltet und online unter shop.saunahuus.de zu finden.

Auch der Wellnessbereich ist wieder geöffnet: Hier gilt beim Betreten und Verlassen die Maskenpflicht. Um die Gäste zu schützen, tragen außerdem alle Mitarbeiter zu jeder Zeit einen Mund-Nasen-Schutz. Darüber hinaus werde die Anlage laufend desinfiziert. Nähere Informationen zu den Corona-Regeln erhalten Interessierte im Internet unter www.saunahuus.de/corona.