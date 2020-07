Erst Berlin, dann Bremen: Schausteller machen gerade auf ihre massiven Probleme in der Corona-Krise aufmerksam, auch der Delmenhorster Marcel Kutschenbauer (Zweiter von rechts) war auf den Demos mit dabei. (TAMMO ERNST)

Wut, Verzweiflung, Perspektivlosigkeit – das ist das Stimmungsbild, das sich bei Schaustellern breit gemacht hat. Sie gehören zu einer der Berufsgruppen, die in besonderem Maße von den Folgen der Pandemie betroffen sind, da sie ihren Beruf durch das Veranstaltungsverbot bis einschließlich Oktober nicht ausüben können. Um sich gegen den Beschluss zur Wehr zu setzten, wurde am 2. Juli eine Großkundgebung in Berlin organisiert, die auf die finanzielle Lage in der Branche aufmerksam machen sollte. „Es war überwältigend. Die gesamte Stadt war von morgens bis abends verkehrstechnisch lahmgelegt“, erzählt der Delmenhorster Schausteller Marcel Kutschenbauer über die Kundgebung. Das war das Ziel der Schausteller, die sich aus allen Teilen des Landes mit ihren Lastwagen, Kränen, Zugmaschinen und Karussells in die Hauptstadt begaben. Es sollte eine eindrucksvolle und friedliche Kundgebung werden.

Mit rund 1500 Fahrzeugen kamen die Marktbeschicker in die Hauptstadt. Ein Teil dieser Fahrzeuge bahnte sich in einem riesigen Konvoi seinen Weg vom zentralen Volksfestplatz über das Regierungsviertel bis zum Brandenburger Tor und legte den Verkehr der Großstadt lahm. „Wir haben keine andere Möglichkeit gesehen, um auf uns aufmerksam zu machen“, betont Kutschenbauer. Zu bedrohlich sei die wirtschaftliche Situation der Schausteller, die seit den Weihnachtsmärkten Ende Dezember keine Einnahmen mehr erzielt hätten. Als Entschuldigung für das Verkehrschaos wurden Plüschtiere und Lebkuchenherzen an die Berliner verschenkt.

„Wir vermissen euch“

Dabei sei der Zuspruch seitens der Bevölkerung überwältigend gewesen, berichtet der Delmenhorster Schausteller Lars Langenscheidt, der ebenfalls in Berlin demonstrierte. „Es waren Kinder auf der Straße, die Schilder mit der Aufschrift ‚Wir vermissen euch‘ hochgehalten haben, und auch die Passanten, die wegen uns warten mussten, haben uns zugewunken“, beschreibt Langenscheidt die Situation vor Ort. Auch die Stimmung unter den Demonstrierenden sei – trotz finanzieller und psychischer Belastung – gut gewesen, ergänzt Kutschenbauer. „Man darf nicht vergessen, wir leben eigentlich auf den Volksfestplätzen. Man hat ein Sozialleben, das darauf aufgebaut ist, bestimmte Freundeskreise auf bestimmten Plätzen zu treffen“, erklärt der Familienvater. Weil das fehlt, entstehe bei vielen nicht nur das Gefühl einer geschäftlichen, sondern auch gesellschaftlichen Isolation.

Umso bewegender sei das Zusammentreffen der vielen Gleichgesinnten in Berlin gewesen, findet Langenscheidt. „Einigkeit macht stark – das ist unser Motto. Und es hat mich gerührt, dass es einen so großen Zusammenhalt in unserer Branche gibt“, sagt der Vater einer kleinen Tochter. „Ich bin stolz, ein Schausteller zu sein, und ich hoffe, dass von Politikerseite endlich anerkannt wird, dass wir auch eine Branche sind, der geholfen werden muss.“

Auf einer Bühne vor dem Brandenburger Tor wurde schließlich die Kundgebung abgehalten. 24 Bundes- und Landtagsabgeordnete zeigten sich durch ihre Anwesenheit und Redebeiträge solidarisch. Bis auf diese Solidarisierung habe es von politischer Seite bisher aber noch keine konkreten Aktionen gegeben. „Wir hoffen aber, dass wir bald in konstruktivere Verhandlung mit der Regierung kommen werden“, sagt Kutschenbauer.

Um die gute Stimmung von Berlin nach Bremen zu transportieren, hat sich am vergangenen Dienstag eine Gruppe Schausteller aus Delmenhorst, Oldenburg und Bremen mit Wagen, die bei der Kundgebung in Berlin mitgefahren sind, am Eingang der Halle 7 positioniert. Dort finden derzeit die Sitzungen der Bremischen Bürgerschaft statt. Vor dem Eingang wurden Lebkuchenherzen mit der Aufschrift „Ischa Freimaak“ an die Abgeordneten verteilt. Sie stimmten an diesem Tag, wie berichtet, über einen Eilantrag ab, der maßgeblich über die Zukunft des Freimarktes entscheiden sollte. Trotz des von der Regierung beschlossenen Veranstaltungsverbotes liegt es nämlich in Landeshand, ob die fünfte Jahreszeit unter besonderen Bedingungen vielleicht doch stattfinden kann. Das lässt Schausteller der Region hoffen: „Der Freimarkt ist für uns eine der wichtigsten Veranstaltungen des Jahres“, erläutert Kutschenbauer. Daher sei man auf Schaustellerseite dem Bremer CDU-Vorsitzenden Carsten Meyer-Heder, der den Antrag eingebracht hätte, sehr dankbar.

„Lasst uns das Heft in die eigene Hand nehmen und gucken, ob wir nicht einen Weg finden können, um den Freimarkt in einer speziellen Form zu ermöglichen“, sagte Meyer-Heder später bei der Sitzung. Auf der Zuschauertribüne hatten gut 30 Schausteller Platz genommen, die die Debatte angespannt verfolgten. Meyer-Heder forderte einen Pandemieplan für den Freimarkt, denn diesem könne man nur eine Chance geben, wenn die Veranstaltung planbar, der Eintritt also begrenzt und kontrollierbar sei, ein umsetzbares Hygienekonzept vorliege und das zukünftige Infektionsgeschehen dies zulasse, betonte der CDU-Vorsitzende. Um konkret in diese Richtung vorzudringen, hat der IT-Unternehmer Schaustellern in Aussicht gestellt, ihnen kostenfrei eine App bereitzustellen, mit der beispielsweise Timeslots für den Freimarktbesuch gebucht werden können.

Der Rettungsversuch der Traditionsveranstaltungen fand fraktionsübergreifend Anklang. Dennoch überwog am Ende die Skepsis bei den Abgeordneten der SPD, Linke und Grünen, die den Antrag ablehnten – obwohl inhaltlich Einigkeit bestand. Dabei ging es wohl vor allem darum, dass die Koalition keinem Antrag der Opposition zustimmen wollte. Zu extrem sei der Sicherheitsaufwand, fand Robert Bücking von den Grünen, zu groß sei das Risiko, der etablierten Marke Freimarkt durch eine coronabedingte Lightversion zu schaden, fand der SPD-Abgeordnete Volker Stahmann. Und auch Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) fand, man müsse gemeinsam mit den Schaustellern eine Lösung entwickeln, um nicht zuletzt die Wirtschaftlichkeit einer solchen Veranstaltung zu prüfen. Die Zulassungsverfahren für den Freimarkt liefen indes unter Vorbehalt weiter, bis Mitte, Ende September soll es eine Entscheidung geben, versicherte sie.

Ein gutes Zeichen, wie Meyer-Heder fand. Nach der Sitzung stand er den Schaustellern Rede und Antwort. Für seinen Einsatz bedankten sie sich mit einem persönlichen beschrifteten Lebkuchenherz, das ihm von Susanne Keunecke vom Verband der Schausteller überreicht wurde. Er schaut weiterhin optimistisch in die Zukunft: „Den Freimarkt zu ermöglichen, bedeutet, der Gesellschaft das Zeichen zu geben, dass unser soziales Leben weitergeht – trotz Corona.“