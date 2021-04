Symbolbild (Björn Hake)

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Montag, 23.30 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, die hintere rechte Seitenscheibe eines Wagens eingeschlagen, welcher an der Adelheider Straße in Delmenhorst abgestellt war. Der Geschädigte hatte seinen weißen VW Caddy zwischen den Einmündungen Lethestraße und Elbinger Straße auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Brendel/Adelheide geparkt. Der oder die Täter stahlen aus dem Auto elektrische Handwerkzeuge im Gesamtwert von etwa 1100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 04221/1559, in Verbindung zu setzen.