Die Scheune brannte bei dem Feuer in der Nacht zu Sonnabend komplett aus. (Nonstop News)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Sonnabend eine leer stehende Scheune im Ortsteil Neu-Holzkamp in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilt, wurde um kurz vor 3 Uhr gemeldet, dass aus dem Anbau eines Wohnhauses offene Flammen schlagen würden. Nach Informationen der Beamten griff das Feuer schließlich auch auf das Haus über. Zur Brandursache und Schadenshöhe konnten die Ermittler am Sonnabend aber noch keine Angaben machen. Insgesamt waren 70 Kräfte von mehreren Ortsfeuerwehren der Gemeinbde Ganderkesee vor Ort im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis kurz nach 7 Uhr an.