Die Kinder und Jugendlichen haben für die Aufführung so ziemlich alles selbst gemacht. Auch die 13-jährige Sarah legte vorher noch mal Hand an die Kostüme an. (INGO MÖLLERS)

„Das ist unser Schatz!“, brüllt ein Pirat der feindlichen Besatzung zu. Die beiden Mannschaften bekämpfen sich aber nicht auf mehrmastigen Segelschiffen, sondern auf Flößen. Die jeweils fünfköpfige Besatzung besteht aus als Piraten verkleideten Darstellern, die die Wollepark-Oper „Menschenherz auf See“ aufführen. Am Sonntag nun hat das Stück auf dem See im Wollepark Premiere und Dernière (erste und letzte Aufführung) in einem gefeiert.

Zwei Piratenflöße fahren aufeinander zu, umrunden sich und die Besatzungen beschimpfen einander. Bedrohliche Musik untermalt die nun unausweichliche Seeschlacht: Mit den Paddeln drohen die Mannschaften einander und bombardieren schließlich sogar die feindlichen Flöße – mit Wasserbomben. Denn beide wissen: Auf der Insel auf dem Wolleparksee verbirgt sich ein Schatz. Doch plötzlich steigt von genau dort ein geheimnisvoller Nebel auf, der alle zehn Menschen verwandeln wird. Als sie unter dem Jubel des immer größer werdenden Publikums die Schatzkiste bergen, steuern die Piraten gemeinsam das Ufer an. Plötzlich sind sie Freunde und beschließen, den Schatz zu teilen – und dass, obwohl der Inhalt sehr wertvoll ist: lauter leckere Süßigkeiten.

An Land feiern sie dann zusammen mit dem Publikum ein Grillfest. Der Freundeskreis Haus Coburg hat dafür die Versorgung übernommen. Es gibt Melonen und Säfte, aber auch Floßmuffins mit einer Waffel als Segel, Amerikaner mit Piratengesichtern und eine Schatzkiste aus Schokoladenkuchen, aus der Traubenzuckerschmuck und Schaummäuse quellen.

Gut 20 Jugendliche haben an dem Projekt „Menschenherz auf See – eine Wolleparkoper“ mitgearbeitet. Zehn Tage lang bauten die Sieben- bis 14-Jährigen ein zweites Floß. Das erste Floß stammt noch aus einem ähnlichen Projekt aus dem Jahre 2017 und die Kinder und Jugendlichen haben es überarbeitet. Sie nähten die Kostüme und auch die Musik stammt aus ihren Federn.

Die zwölfjährige Marian fand es „cool“ auf dem Floß: „Mir hat das sehr viel Spaß gemacht.“ Ihre elfjährige Freundin Consti hingegen hat sich zunächst etwas unsicher gefühlt: „Als wir aufgestiegen sind, hat das Floß sehr gewackelt. Da hatte ich Angst, ins Wasser zu fallen.“

Dramatisch wäre das aber nicht gewesen, da das Wasser in dem See nicht sehr tief ist, alle Kinder auf dem Floß den Freischwimmer haben und zusätzlich unter ihren zerfetzten Piratenkostümen Schwimmwesten trugen, versichert der künstlerische Leiter André Sassenroth.

Den Intensivworkshop mit Floßbau, Kostümnäherei und Musikproduktion hatte die junge Kunstvermittlungsinitiative der Städtischen Galerie Delmenhorst, Copartikel, zusammen mit dem Nachbarschaftszentrum Wollepark und dem Jugendhaus Sachsenstraße veranstaltet. Eine Oper auf See sollte entstehen. „Das klingt jetzt sicherlich etwas größenwahnsinnig“, räumt Aneta Palenga, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin der Städtischen Galerie, lachend ein. Die Tatsache, dass es eine Oper ohne Text und Gesang werden sollte, lässt die Sache noch gewagter klingen. Die Oper war aber eher eine Rahmenidee, weil das Projekt auch bei einer Ausstellung über den Ganderkeseer Komponisten Hans-Joachim Hespos ab dem 10. November in der Städtischen Galerie vorgestellt werden soll, erzählt Palenga. Das Stück wird außerdem zur „Nacht der Jugend“ am 8. November in der Turbinenhalle als Videodokumentation gezeigt. Das Live-Stück aber war nur am Sonntag zu sehen. Weitere Aufführungen sind nicht geplant.

Bereits vor zwei Jahren gab es einen ähnlichen Workshop. Auch hier führten die Kinder unter dem Titel „Zur See“ die Ergebnisse ihres Workshops „Schiff Ahoi“ mit einem Floß auf. „Es ist schön, dass wir auf diesem Projekt aufbauen können“, findet Palenga. „Das hat so etwas Nachhaltiges – auch, dass wir das alte Floß noch einmal nutzen können.“

Die Materialien für das neue, etwas kleinere Floß hat Sassenroth beschafft: „Die Fässer, die die Flöße tragen, habe ich von einem Fassmacher aus Gröpelingen und von einer Gebäudereinigungsfirma. Da war vorher deren Seife drin.“ Die Piratenkostüme stammen aus Altkleidern, die teilweise aus dem Fundus der Galerie stammen, die Anwohner aufgrund eines Aufrufs gespendet hatten und auch Harm Coordes und Lilly Bosse, die für die Kostümworkshops zuständig waren, konnten ein paar Materialien beisteuern. Felix Luczak und Janis Elias Müller haben mit den Kindern die experimentelle Musik erstellt. Field Recording nennt sich die Technik, mit der die Kinder und Jugendlichen Blätterrauschen und Vogelgezwitscher aufgenommen hatten.

Die Kinder und Jugendlichen haben für die Oper also alles selbst hergestellt – insbesondere auf die Flöße ist Sassenroth besonders stolz: „Wir haben hier die Unglaublichkeit vorgeführt, dass man auf etwas, das man mit eigenen Händen gebaut hat, auf dem Wasser unterwegs sein kann.“ Die 13-jährige Shirin ist da etwas selbstkritischer: „Wir haben das neue Floß nicht nur selbst gebaut, sondern auch mit Graffiti besprüht. Auf das Floß haben wir Einhörner gemalt, aber ich finde, sie sehen eher aus wie Schildkröten“, sagt sie lachend.