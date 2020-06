Damit jetzt 35 positive Covid-19-Fälle

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Schlachtbetrieb in Wildeshausen: Elf weitere Mitarbeiter infiziert

Jochen Brünner

In dem Schlachtbetrieb in Wildeshausen, in dem am Dienstag vermehrt Infektionen mit dem Coronavirus aufgetreten sind, haben sich elf weitere Mitarbeiter infiziert.