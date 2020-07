Vor dem Amtsgericht Wildeshausen wurde nun eine Tat vom Gildefest 2018 verhandelt. (Ingo Möllers)

Wildeshausen. Glück gehabt hat ein junger Mann aus Wildeshausen. Am Mittwochvormittag wurde ein Verfahren gegen ihn vor dem Jugendschöffengericht wegen gefährlicher Körperverletzung vorläufig eingestellt. Der 21-Jährige muss sich zunächst für vier Monate in die Obhut des Vereins „Brücke" begeben. Kommt er dieser Auflage nach, ist das Verfahren für ihn endgültig beendet.

Angeklagt war der Wildeshauser, weil er beim Gildefest 2018 einen anderen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Als dieser am Boden lag, soll er zusammen mit zwei weiteren Mitbeschuldigten auf ihn eingetreten haben. Das Opfer, ein 24-jähriger Wildeshauser, erlitt Hämatome, Prellungen und Hautabschürfungen, ein Weisheitszahn musste nach dem Faustschlag entfernt werden. Von den körperlichen Angriffen betroffen war noch ein anderer Wildeshauser, der seinem am Boden liegenden Freund zur Hilfe kommen wollte. Der 25-Jährige wurde von einem Schlag im Gesicht getroffen, sodass das Nasenbein brach. Die drei Angreifer hatten zuvor die Freundin des 24-Jährigen belästigt.

Man sei auf dem Heimweg gewesen, sie sei schon aus dem Festzelt gegangen und habe draußen auf ihren Freund gewartet. „Ich wurde von den Dreien angesprochen, wollte das aber nicht“, sagte die Freundin vor Gericht. Sie habe die Drei gebeten, weiter zugehen, und sei dann beleidigt worden. Ihr Freund habe sich dazwischen gestellt und sei plötzlich mit der Faust geschlagen worden. Er sei zu Boden gegangen, wo er mit einem der drei Angreifer gerungen habe. Sie habe versucht, ihren Freund dort wegzuziehen. Deshalb habe sie nicht genau gesehen, wer auf ihn eingetreten hat. Auch der zweite Geschädigte konnte keine detaillierten Angaben zu den Tritten machen. Er war durch den Schlag auf die Nase kurze Zeit benommen. Der 25-Jährige leidet auch heute, zwei Jahre nach dem Vorfall, immer noch unter den Geschehnissen. „Ich habe manchmal Albträume“, sagte er. Die Schlägerei hatte nur wenige Minuten gedauert. Dann waren der Sicherheitsdienst und die Polizei zur Stelle. Zwei der drei Angreifer waren jedoch bereits geflüchtet. Nur der Angeklagte wurde von einem Security-Mitarbeiter am Boden fixiert.

Für das Jugendschöffengericht ist der Angeklagte kein Unbekannter. Fünf Eintragungen gibt es im Bundeszentralregister, darunter zwei Körperverletzungen. Allerdings war der 21-Jährige nach dem Vorfall beim Gildefest 2018 nicht wieder auffällig geworden. Das berichtete der Vertreter der Jugendgerichtshilfe. Der Angeklagte habe zwischenzeitlich erhebliche psychische Probleme gehabt und war sechs Wochen in stationärer Behandlung. Danach habe sich seine Situation gefestigt. Mit dem alten Freundeskreis habe er gebrochen. Weil er den Heranwachsenden auf einem guten Weg sieht, schlug der Vertreter der Jugendgerichtshilfe eine Betreuung durch die „Brücke“ vor. Auch um den Angeklagten zusätzlich bei seinem Bestrebungen nach einem geregelten Leben zu unterstützen. Das sahen auch Staatsanwalt und Jugendschöffengericht so. Zumal nicht nachzuweisen war, ob und in welchem Umfang er an den Schlägen und Tritten beteiligt war.

Die Verhandlung gegen den 21-Jährigen fand erst jetzt, zwei Jahre nach dem Vorfall statt, weil der Angeklagte zu einem ersten Verfahren nicht erschienen war. Damals sollte gegen ihn und einen weiteren Beschuldigten verhandelt werden. Das Verfahren gegen ihn wurde damals abgetrennt.