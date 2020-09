Auf dem Marktplatz in Wildeshausen ist es Sonntagnacht zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen gekommen. Laut Polizei waren zahlreiche, größtenteils alkoholisierte Menschen zusammengetroffen und gingen sich gegenseitig körperlich an. Als die alarmierten Beamten gegen 2.20 Uhr vor Ort eintrafen, waren nur noch etwa 20 bis 30 Männer und Frauen der einen Gruppe vor Ort, von denen augenscheinlich keiner verletzt war. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

Eine weitere Personengruppe in etwa gleicher Größe hatte sich bereits in Richtung Kleine Straße entfernt und unter das Publikum zweier dortiger Lokalitäten gemischt, heißt es im Einsatzbericht weiter. Im Rahmen der Fahndung nach möglichen flüchtigen Tätern stellte die Polizei fest, dass sich etwa 35 Personen in den Lokalitäten aufhielten, die die Abstands- und Hygieneregeln missachteten. Aufgrund dessen wurden die Lokalitäten geschlossen und gegen die Verantwortlichen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Darüber hinaus leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung gegen Unbekannt ein, weil die Personen auf dem Marktplatz über Schläge und Tritte berichteten. Nun bitten die Beamten Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen und den Personen machen können, sich unter 0 44 31 / 94 11 15 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.