Auch in einem Tiefkühlfach entdeckten die Beamten Drogen. (Polizei Delmenhorst)

Der Polizei ist ein weiterer Schlag gegen den Drogenschmuggel gelungen: Nach der Festnahme eines Drogendealers aus Ganderkesee Mitte September sowie einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung hat die Polizei nun weitere Tatverdächtige stellen können, die offenbar zu einem Drogennetzwerk gehören. Die Spuren führten dabei nach Delmenhorst, Varel sowie bis nach Ludwigsburg in Baden-Württemberg, wie die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch zusammen mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt gab.

Nach intensiven Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat der hiesigen Polizei erfolgten am 10. Dezember schließlich weitere Durchsuchungen bei einem 31-jährigen und einem 38-jährigen Mann in Varel sowie einem Tatverdächtigen in Delmenhorst, der sich letztlich auch als einer der Hauptverantwortlichen entpuppte: „Bei dem 35-Jährigen aus Delmenhorst handelte es sich hierbei um den Beschaffer und Verteiler der Drogen“, heißt es seitens der Polizei.

Bei den Durchsuchungen stießen die Beamten außerdem auf Hinweise, die Anhaltspunkte zu einem weiteren Abnehmer der Drogen im Raum Ludwigsburg lieferten. Gleich am nächsten Tag, also am 11. Dezember, erfolgte daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung des dort ansässigen 33-jährigen Tatverdächtigen.

In den Wohnungen aller Verdächtigen ist die Polizei fündig geworden: Es konnten große Mengen verschiedener Betäubungsmittel ausfindig gemacht werden. Dabei handelte es sich um über zehn Kilogramm Cannabis, über acht Kilogramm Amphetamin, 3500 Ecstasy-Pillen sowie etwa 176 Gramm Kokain. Die Drogen wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Auch Bargeld gefunden

Außerdem konnten durch die Ermittlungen zusätzlich weitere 15 Kilogramm Cannabis nachgewiesen werden, die bereits verkauft worden waren. Der Verkaufswert der aufgefundenen Drogen wurde auf über 400 000 Euro geschätzt. Darüber hinaus wurden auch 17 400 Euro Bargeld in den Wohnungen gefunden und konfisziert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde auch ein Auto des Delmenhorsters beschlagnahmt, da der Verdacht bestand, dass dieser aus Drogengeschäften finanziert worden ist.

Gegen den Delmenhorster, den 38-jährigen Vareler sowie den 33-Jährigen aus dem Bereich Ludwigsburg wurde auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaften Haftbefehl erlassen. Der Delmenhorster sowie der Vareler befinden sich seit den Polizeieinsätzen in ihren Wohnungen in Untersuchungshaft. Der 33-Jährige aus Ludwigsburg befindet sich dagegen aktuell noch auf der Flucht.

Wie berichtet, war die Polizei bereits am 14. September auf den Drogendealer aus Ganderkesee gestoßen. Der 25-Jährige hatte sich gegen 15.50 Uhr in der Nähe eines Spielplatzes an der Emil-Nolde-Straße aufgehalten, als er von Polizisten kontrolliert worden war. Dabei war den Beamten aufgefallen, dass der junge Mann, der zuvor noch im Besitz eines Rucksacks gewesen war, versuchte, diesen offenbar für die Zeit der Kontrolle zu verstecken.

Den entsprechenden Rucksack hatten die Polizisten dann jedoch in einem angrenzenden Maisfeld gefunden. Darin befand sich eine größere Menge von Drogen, woraufhin auch die Wohnung des Mannes durchsucht worden war. Auch dort war die Polizei fündig geworden und hatte weitere Betäubungsmittel beschlagnahmen können. Weil es sich dabei um größere Mengen handelte, ging die Polizei davon aus, dass der 25-Jährige die Drogen nicht nur für den Privatgebrauch hortete, sondern dass er damit Handel betrieb. Womit die Beamten ja letztlich auch Recht behielten. Der 25-Jährige war außerdem bereits polizeilich einschlägig bekannt, sodass er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg und dem Amtsgericht Delmenhorst in Untersuchungshaft genommen worden war.