Weil ein 49-jähriger Radfahrer am Sonntagabend in starken Schlangenlinien an der B 213 in Richtung Delmenhorst entlangfuhr, stoppte ihn die Polizei. Wie die Beamten mitteilen, war der Mann wiederholt auf die Fahrbahn der Bundesstraße geraten und verfügte über keine Beleuchtung am Fahrrad. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 49-Jährige aus Dötlingen unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Fahrrad zur Verhinderung der Weiterfahrt vorläufig einbehalten. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.