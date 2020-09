Beamte der Polizei Delmenhorst haben am Wochenende Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn 28 zwischen Deichhorst und Adelheide durchgeführt und dabei insgesamt 600 Verstöße festgestellt. Gemessen wurden Fahrzeuge, die die 100er-Zone in Fahrtrichtung Bremen befuhren. Spitzenreiter war laut Einsatzbericht ein Verkehrsteilnehmer, der mit Tempo 147 unterwegs war. Ihm drohen nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Auch zwei weitere Fahrer müssen wegen überhöhter Geschwindigkeit mit einem Fahrverbot rechnen. Das unerfreuliche Ergebnis der mehrtägigen Messungen wurde in einem Zeitraum von nur etwa elf Stunden festgestellt. Vor diesem Hintergrund wird die Polizei Delmenhorst auch in Zukunft Geschwindigkeitskontrollen durchführen und Verstöße ahnden. Die Polizei weist darauf hin, dass durch überhöhte Geschwindigkeiten die Fahrer sowohl sich als auch andere Verkehrsteilnehmer gefährden.