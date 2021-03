Positiv oder negativ? Diese Frage beantwortet ein Corona-Schnelltest. (Bodo Schackow/ dpa)

Auch Delmenhorst hat nun ein Zentrum für Corona-Schnelltests. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag bekannt gab, bietet geschultes Personal vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) diese Möglichkeit ab sofort in einem Schulungsgebäude hinter der Freiwilligen Feuerwehr Süd, Annenheider Straße 245a, an. Jedem Bürger steht pro Woche ein Test zu, dessen Kosten der Staat übernimmt. Bei zusätzlichem Bedarf sind auch Schnelltests auf eigene Kosten für 18 Euro möglich. Das Team des DRK ist in der Lage, pro Stunde 20 Schnelltests durchzuführen.

Geöffnet ist das Zentrum dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 12.45 bis 18 Uhr. Mittwochs und freitags gibt es das Angebot von 13 bis 18 Uhr, sonnabends von 9 bis 18 Uhr. Vorab ist es nötig, einen Termin zu vereinbaren. Dafür sollen Bürger bevorzugt die Internetseite delmenhorst-wird-getestet.de nutzen. Die Seite zeigt alle verfügbaren Termine und informiert über den konkreten Ablauf. Für die Terminbestätigung muss eine Mobilfunknummer angegeben werden. Wer über keinen Internetzugang verfügt, kann auch die Telefonnummer 0 42 21/ 98 42 66 6 nutzen. Auch niedergelassene Ärzte bieten weiterhin Schnelltests an. Eine Übersicht bietet die Seite arztauskunft-niedersachsen.de.