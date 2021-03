Wenn Frauen belegte Brote essen, sind das in der Regel Schnittchen. Männer greifen eher zu Stullen. (Christina Kuhaupt)

Ach, was wäre die Welt ohne Klischees und Vorurteile: Gerade beim Thema Ernährung bieten sie Sicherheit und Orientierung, insbesondere auch, wenn es um die geschlechterspezifischen Eigenarten von Mann und Frau geht. Folgendes Szenario: Ein Paar bestellt in einem Restaurant (das sind Einrichtungen, in denen man sich einst in angenehmer Atmosphäre bewirten lassen durfte, gegebenenfalls sogar in größeren Gruppen) ein Schnitzel und einen Salat. Nun die Frage: Vor wem landet wohl das Schnitzel? Und vor wem der Salat? Alles klar?!

Der jüngste Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft vermeldet einen leicht rückläufigen Fleischkonsum: Demnach essen nur noch 26 Prozent der Befragten täglich Fleisch und Wurst, 2015 war dies noch bei 34 Prozent der Deutschen der Fall. Und dies liegt nach den Erkenntnissen der Studie insbesondere daran, dass immer mehr Männer auf ihre tägliche Portion Fleisch verzichten. Bei ihnen sank der Anteil von 39 Prozent im Jahr 2019 auf nun 32 Prozent. Dennoch haben sie noch immer deutlich die Nase vorn: So bekennen sich nur 20 Prozent der Frauen zu einer täglichen Portion Fleisch. Auch beim Verzehr von Obst und Gemüse sowie Milchprodukten bestätigen sich die Annahmen: Mit 82 Prozent greifen Frauen deutlich öfter täglich zu Apfel oder Banane als Männer (58 Prozent). Bei Joghurt und Quark beträgt der Vorsprung der Frauen 13 Prozentpunkte (71:58). „Siehste, stimmt ja doch!“, rufen die Neunmalklugen, die es schon immer gewusst haben.

Das Vorurteil, dass vor allem Frauen gerne naschen und knabbern, ist dagegen Quatsch. Sowohl bei 24 Prozent der Männer als auch der Frauen kommen Süßigkeiten und Knabbereien täglich auf den Tisch. Sagt der Ernährungsreport. Wobei der Wert insgesamt überhaupt sehr niedrig scheint. Auch die Annahme, dass Tofuwürstchen und Haferdrink nichts für Männer seien, lässt sich nicht aufrecht erhalten. So hätten 70 Prozent der befragten Männer schon einmal Tofu und pflanzliche Alternativen zu Milch gekauft. „Fragt sich nur, ob für sich selbst oder die Partnerin“, meldet sich der Zyniker. 57 Prozent der Frauen ist es laut Studie wichtig, dass das Essen einfach und schnell zuzubereiten ist. Bei den Männern sind es nur 47 Prozent. Wobei der Grund dafür sein könnte, dass sich unter dem Strich immer noch überwiegend die Frauen um die Mahlzeiten kümmern.

„Auch die Werbung polarisiert bei diesem Thema“, sagt Claudia Kay-Rudhardt, Ernährungsexpertin des Regionalen Umweltzentrums Hollen (RUZ). So unterscheide ein Hersteller etwa in Frauen- und Männerbratwurst. Die Frauenbratwurst sei extra mager, die für die Männer dagegen besonders deftig und kräftig. Weiter gibt es den Gurken-Bub und das Gurken-Madl, und auch Smarties und Überraschungseier sind nach den entsprechenden Zielgruppen getrennt. „So etwas müsste eigentlich verboten werden“, findet die Ernährungsexpertin. Zwar hätten Frauen aufgrund ihrer körperlichen Konstitution einen geringfügig geringeren Kalorienbedarf als Männer, doch für beide würden grundsätzlich die gleichen Empfehlungen gelten.

Frauen essen Schnittchen, Männer Stullen, Frauen zeigen sich eher Prosecco und Likören, Männer Bier und Whisky zugeneigt: Die Liste ließe sich endlos fortsetzen. Und wenn dann noch die auf Hausmannskost spezialisierte Gastronomie mit dem Zusatz „Futtern wie bei Muttern“ wirbt, dann geraten die Begrifflichkeiten vollends durcheinander. „Viele Geschmacksunterschiede sind einfach anerzogen“, meint Kay-Rudhardt. Deshalb gehe es bei der Arbeit mit den Schulklassen im RUZ auch darum, die entsprechenden Vorurteile schon möglichst früh abzubauen.

Nach den Erkenntnissen des Ministeriums stehen Obst und Gemüse immerhin bei 70 Prozent der Deutschen täglich auf dem Speiseplan − und das über alle Altersgruppen hinweg. Vor allem die Älteren ab 60 Jahren essen demnach mit 74 Prozent überdurchschnittlich oft Gemüse und Obst. Es gibt also Hoffnung − zumal sich die „Gender Eat Gap“ offensichtlich immer weiter annähert. „Fleisch ist mein Gemüse!“, ruft da Kollege K. aus dem Homeoffice und eilt zum Grill, um die (Männer-)Bratwurst zu wenden.