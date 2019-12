1994 kam die Idee mit den Holzstraßenschildern auf, um Hasbergens dörflichen Charme zu betonen. (Ingo Möllers)

Früher hatten die Städtischen Kliniken Delmenhorst noch eine eigene Krankenhausapotheke. Sie wurde aber vor einiger Zeit aufgegeben, und die Kliniken bezogen ihre Medikamente fortan von einer privaten Apotheke in Bremen. Dieses Kapitel ist nun auch beendet. Die Medikamente kommen künftig aus Oldenburg. Dazu haben die Städtischen Kliniken mit der Krankenhausapotheke der Städtischen Kliniken Oldenburg einen Kooperationsvertrag geschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von vier Jahren, und Delmenhorst verspricht sich davon ein stattliches Sümmchen an Einsparungen. So werden bei einem Einkaufsvolumen von circa zwei Millionen Mark pro Jahr Einsparungen von schätzungsweisem elf Prozent, also 220 000 Mark, erwartet, wie Delmenhorsts Stadtdirektor Bernd Müller-Eberstein sagte. (2. Dezember 1994)



In Hasbergen sollen künftig von Hand geschnitzte Schilder auf dunklem Holz mit weißer Schrift auf die Namen der Straßen und Wege hinweisen. Das hat sich jetzt die vor acht Jahren gegründete Dörfergemeinschaft Hasbergen vorgenommen. 28 Schilder müssen angefertigt werden, die Kosten werden auf 5000 Mark geschätzt. Die Dörfergemeinschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Kultur und den Erhalt der Umwelt im dörflichen Bereich zu fördern, würde zwar den größten Teil der Kosten übernehmen, doch für alle Schilder reiche das Geld nicht, wie der Vorsitzende Kurt Freimuth erklärte. Die Gemeinschaft hofft nun, dass die Stadt Delmenhorst die fehlenden 1500 Mark beisteuert. (30. November 1994)



Im Delmenhorster Stadtgebiet gibt es immer mehr wilde Müllkippen. Eine der Ursachen sei wohl die Verkleidung von Sammelplätzen für Abfallbehälter mit Palisadenwänden, hinter deren Sichtschutz Müll unbemerkt abgelegt werden kann, wie Hartmut Bensch, Delmenhorster Geschäftsstellenleiter der „Baubecon“ – der früheren Neuen Heimat – auf einer gemeinsamen Zusammenkunft der SPD-Ortsvereine Hasport, Deichhorst und Ost berichtete. Die „Baubecon“ unterhält in Delmenhorst rund zweieinhalbtausend Mietwohnungen. Viele Mieter, so der Geschäftsstellenleiter, packten auch sperrige Sachen oder große Kartons unzerkleinert in die Container, wodurch der Raum für den übrigen Abfall verloren geht. (2. Dezember 1994)



Der traditionelle Wildeshauser Adventsempfang fällt in diesem Jahr aus. Der Grund: Die Kreisstadt möchte beim Sparen mit gutem Beispiel vorangehen. Dazu heißt es in einem Schreiben aus dem Wildeshauser Rathaus an die „Freunde und Gönner dieser Stadt“: „Die Bürgerinnen und Bürger werden zum Beispiel durch Sparmaßnahmen oder Gebührenerhöhungen immer stärker belastet. Wir in Wildeshausen sind der Auffassung, dass es uns sehr gut ansteht, durch das sicherlich bescheidene äußere Zeichen zu zeigen, dass auch die Stadt bereit ist, zu sparen.“ (3. Dezember 1994)



Einbruch in die Filiale der Raiffeisenbank an der Adelheider Straße. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen gelangten Unbekannte von einer ehemaligen Gaststätte im selben Gebäude durch das Aufhebeln einer Tür in die Bank. Dort rückten die Einbrecher einen Nachttresor von der Wand und angelten aus dem Einwurfschacht zwei Geldbomben mit etwa 15 000 Mark Bargeld heraus. Einen weiteren Geldschrank versuchten die Einbrecher mit einem Winkelschleifer zu öffnen. Aus ungeklärten Gründen ließen sie aber von dem Vorhaben ab und flüchteten. Neben den beiden Geldbomben ließen die Täter auch noch einen Computer mitgehen. (30. November 1994)



„Das verschnupfte Krokodil“ heißt in diesem Jahr das Weihnachtsstück der seit zehn Jahren bestehenden Märchengruppe Falkenburg. Wie immer ist auch dieses Theaterstück wieder von Müttern geschrieben worden. Und wie immer führen sie es auch selbst im Gasthof „Zur Falkenburg“ vor ihren und vielen anderen Kindern auf. Auch Schulklassen und Kindergärten gehören zum alljährlichen Falkenburger Theaterpublikum. Die ersten Überlegungen und Vorbereitungen für das neue Stück hatten schon im Februar begonnen, und bereits seit Oktober wurde geprobt. (2. Dezember 1994)



