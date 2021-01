Nach rund drei Monaten ist es Zeit für einen virtuellen Tapetenwechsel. Deshalb soll künftig ein Leserfoto als Titelbild der Facebook-Seite des DELMENHORSTER KURIER zu sehen sein. (INGO MÖLLERS)

Ein kühler Wintermorgen an der Delmenhorster Graft oder der Blick auf den Sonnenuntergang im eigenen Garten: Der DELMENHORSTER KURIER sucht für seine Facebook-Seite die schönsten Aufnahmen von Lesern aus der kalten Jahreszeit in Delmenhorst.

In den vergangenen Monaten war das Delmenhorster Redaktions-Flusspferd samt Atemschutzmaske auf dem Titelbild der Seite zu sehen. Nun muss Abwechslung her. Denn das traditionelle Nilpferd hat erst einmal ausgedient und muss sich wieder seiner eigentlichen Aufgabe widmen – über die Redaktion in der Delmenhorster Innenstadt zu wachen.

Da der digitale Tapetenwechsel auf der Facebook-Seite des DELMENHORSTER KURIER ansteht, werden die Leser dazu aufgerufen, ihre schönsten Winterfotos mit Motiven aus Delmenhorst einzusenden. Frau Holle scheint die Stadt im Oldenburger Land zwar mal wieder vergessen zu haben, aber auch ohne Schnee bieten hier viele Orte eine winterliche Atmosphäre.

Egal ob eine Aufnahme des Delmenhorster Wasserturms, der Burginsel oder ein Schnappschuss während eines Spaziergangs an der Delme – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die schönsten Leseraufnahmen werden nach einer redaktionsinternen Auswahl online als Titelbild auf der Facebook-Seite veröffentlicht.

Leser können ihre Winterfotos per E-Mail an redaktion@delmenhorster-kurier.de schicken. Zudem ist eine Einsendung unter dem entsprechenden Aufruf auf der Facebook-Seite des DELMENHORSTER KURIER mittels der Kommentarfunktion möglich.