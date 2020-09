Selbstverständlich sind die Erstklässler der Grundschule Lange Straße alle mit einem Mund-Nasen-Schutz ausgestattet. Für den Fall, dass doch einmal ein Kind ohne Maske zur Schule kommt, hat die Werkstatt der Ländlichen Erwachsenenbildung der Schule nun 600 selbst genähte Schutzmasken überreicht. "Eine Riesen-Unterstützung" findet Schulleiter René Jonker. (Jochen Brünner)

„4000 Mund-Nasen-Schutze“, erzählt Jens Munderloh, Projektleiter in der Ganderkeseer Werkstatt der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB), hat die Einrichtung seit Beginn des Corona-Lockdowns Mitte März bereits genäht. So habe man aus der Not eine Tugend gemacht und kurzerhand die Produktpalette umgestellt. Neben den Schutzmasken fertigt die LEB inzwischen auch Trennwände, Spuckschutzvisiere sowie Kittel, die an Alten- und Pflegeheime verteilt werden.

600 Schutzmasken für Kinder haben Munderloh sowie Textilanleiterin Jana Grüning und Mitarbeiterin Anke Rüdemann jetzt der Grundschule Lange Straße als Spende übergeben. „Das ist für uns wirklich eine große Unterstützung“, erklärt Schulleiter René Jonker. Denn immer wieder komme es vor, dass die Kinder ihre Masken vergessen oder verlegen. „Wir haben es zwar zur Pflicht gemacht, immer auch eine Ersatzmaske im Schulranzen mitzubringen, aber auch die ist oft schnell verschwunden“, weiß Jonker aus Erfahrung. Und in einem solchen Fall kann nun auch die Schule aushelfen.

Als die LEB-Werkstatt coronabedingt von Mitte März bis in den Juni hinein ruhte und keine vom Jobcenter vermittelten Teilnehmer kommen durften, habe ausschließlich die Stammbelegschaft an den Nähmaschinen gesessen, berichtet Munderloh. „Während des Lockdowns waren die Abnehmer unerheblich. Die Masken wurden dorthin geliefert, wo sie gebraucht wurden“, erklärt er. Jetzt, da der Betrieb wieder ganz normal läuft, fertigen die Mitarbeiter auf Auftrag. Masken für Erwachsene gibt es derzeit sogar auf Lager.

„Einerseits erhöht das Projekt unseren Bekanntheitsgrad, stärkt unsere Netzwerke und schafft Kontakte zu neuen potenziellen Arbeitgebern“, sagt Munderloh. Zum anderen seien auch die Teilnehmer motiviert bei der Sache, weil sie sehen würden, dass die Produkte tatsächlich gebraucht würden und sie nicht „für die Tonne“ arbeiten. Schließlich sei es immer das Ziel, die Teilnehmer wieder möglichst nah an den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Und so läuft die Maskenproduktion in der LEB-Werkstatt auch unvermindert weiter: „Etwa 60 bis 100 Stück schaffen die zwei damit betrauten Mitarbeiterinnen in der Woche“, erklärt Textilanleiterin Jana Grüning. Weil die Stoffe dafür ausschließlich aus Spenden stammen würden, seien die Ergebnisse zudem sehr individuell. Auch über weitere Stoffspenden würden sich die Verantwortlichen sehr freuen.

Türöffner für weitere Kooperationen

Jonker hofft, dass die Mund-Nasen-Schutze nun „der Türöffner für weitere Kooperationen“ sind. So überlegt der Schulleiter zurzeit, den Schulhof stärker für die Verkehrserziehung zu nutzen und dort etwa einen kleinen Verkehrsübungsplatz zu installieren. „Das könnten wir auf jeden Fall umsetzen“, sagt auch Munderloh. Allerdings müsse sich die LEB das Vorhaben noch vom zuständigen Jobcenter genehmigen lassen, weil Außeneinsätze der Mitarbeiter eigentlich nicht erlaubt sind. Der Projektleiter ist in dieser Hinsicht aber zuversichtlich, schließlich erfülle der Auftrag voll und ganz das Prinzip der Gemeinnützigkeit. Und bei der Neugestaltung des Spielhauses könnte die Schule laut Jonker zudem Unterstützung im Bereich Holzarbeiten gebrauchen.

Auch darüber hinaus neigen sich die Bauarbeiten in der Grundschule Lange Straße langsam ihrem Ende entgegen. Im neuen Anbau wird bereits unterrichtet, nun müssen noch die imposante, fast sakral wirkende Eingangshalle, die Schulküche sowie die neue Schulbibliothek fertig werden. „Weil es doch immer wieder zu kleineren Verzögerungen kommt, haben wir bislang darauf verzichtet, einen Einweihungstermin bekannt zu geben“, erklärt Jonker. „Aber natürlich hoffen wir, dass es bald soweit sein wird.“ Auch über die Produktion eines Imagefilms denke er zurzeit nach. Wichtig sei aber, dass sämtliche wesentlichen Klassenräume genutzt werden könnten. Denn schließlich seien die Schülerzahlen in den vergangenen Jahren wieder gestiegen, sodass die Schule inzwischen stabil drei Klassen pro Jahrgang einrichtet. Die nächsten Bauarbeiten seien derweil bereits in Sicht. „2021 steht die Vergrößerung des Verwaltungstrakts an. Denn der platzt derzeit aus allen Nähten“, sagt der Schulleiter.