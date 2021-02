Ein Einfamilienhaus in Hude ist derzeit unbewohnbar. Der Grund: Am Dienstag war in dem Gebäude an der Straße An der Bäke aus bislang unbekannter Ursache der Schornstein in Brand geraten. Im weiteren Verlauf fing schließlich auch die Zwischendecke Feuer, teilt die Polizei mit. Ein Feuermelder machte den Bewohner des Hauses auf das Feuer aufmerksam. Dieser versuchte zunächst, den Brand mit eigenen Mitteln zu löschen. Da dies nicht gelang, verständigte er die Feuerwehr. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte löschten die Flammen und verhinderten eine weitere Ausbreitung. Dennoch ist das Haus derzeit unbewohnbar. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.