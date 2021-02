Weil das Land Niedersachsen kurzfristig die Regularien änderte, sorgte das Schreiben, das die Gemeinde Ganderkesee sowie andere Kommunen bezüglich der Corona-Impfungen an die Senioren sendete, bei den Adressaten für viel Verwirrung. Das ärgert nicht nur die Senioren, sondern auch die Verantwortlichen in den Rathäusern. (Christoph Soeder/dpa)

Mit einem gemeinsamen Informationsschreiben hatten sich Kreisverwaltung und kreisangehörige Kommunen in der vergangenen Woche per Brief an alle Kreiseinwohner des Jahrgangs 1941 gewandt, um sie über das Vorgehen bei der Corona‑Schutzimpfung zu informieren und im Bedarfsfall Hilfestellungen anzubieten. Kurz darauf musste nicht nur die Ganderkeseer Gemeindeverwaltung jedoch feststellen, dass Teile der übermittelten Informationen schon nach kurzer Zeit nicht mehr stimmten.

Diese schnelle Änderung der Realitäten stößt bei Bürgermeisterin Alice Gerken ebenso wie bei Landrat Carsten Harings und den anderen Rathauschefs auf völliges Unverständnis. Gemeinsam beklagen sie nun in einer Mitteilung die fehlende Klarheit und Verlässlichkeit von Informationen in der Impfkampagne. „Es ärgert uns maßlos, dass wir uns zur Verfügung gestellte Informationen in gutem Glauben an die Bürger weitergeben und diese Informationen nach kurzer Zeit obsolet sind. Das bringt uns alle nicht weiter und führt allerorts verständlicherweise zu großer Unzufriedenheit“, findet Harings deutliche Worte.

Das Malheur begann mit einer fehlenden Klarheit bei der Information der über 80‑jährigen. Nachdem das Infoschreiben des Landes nicht alle Bürger erreicht hatte – und auch nicht erreichen konnte –, kamen die Kreisverwaltung und die Gemeinde Ganderkesee mit einem gemeinsam abgestimmten Schreiben einer Aufforderung des Landes Niedersachsen nach. Sie informierten die Senioren mittels der in den Meldeämtern ohnehin vorliegenden, aktuellen Adressen über die Vergabe von Impfterminen via Impfhotline und Onlineportal des Landes Niedersachsen. Weil ein vom Land angekündigtes Musterschreiben nicht zustande kam, hatte der Niedersächsische Städte‑ und Gemeindebund nach Vorgaben des Landes den Text formuliert.

Doch kaum waren die Briefe auf dem Weg, stellte sich heraus, dass es sich bei der Information, dass auch der gesamte Jahrgang 1941 (also auch über 79-Jährige) impfberechtigt sei, nur um eine zunächst angedachte Regelung handelte, die nachträglich wieder geändert wurde. „Damit sind alle Personen, die noch nicht 80 Jahre alt sind, (nun) nicht (mehr) impfberechtigt“, betont die Kreisverwaltung in ihrer Mitteilung. Das Niedersächsische Gesundheitsministerium habe inzwischen klargestellt, dass für die Vergabe von Impfterminen das exakte Geburtsdatum entscheidend sei.

Ebenfalls hat das Land nachträglich die freie Wahl des Impfzentrums erst einmal wieder gestrichen. Wie künftig mit der möglichen Wahlfreiheit verfahren werden soll, wollen die Verantwortlichen in den kommenden Tagen auf Landesebene entscheiden. Ab Freitag sollte zudem die Möglichkeit eröffnet werden, sich auch per Onlineverfahren auf die Warteliste setzen zu lassen. Außerdem noch nicht vollends geklärt ist die Frage, ob die Senioren sich die Fahrtkosten zum Impfzentrum erstatten lassen können. Auf jeden Fall sei es ratsam, sich vor Antritt der Fahrt aus gesundheitlichen Gründen vom Hausarzt eine Transportbescheinigung ausstellen zu lassen, empfiehlt die Kreisverwaltung.

Nach all den Unwägbarkeiten und den schnellen Änderungen von Strategien oder Vorgaben haben sich Landrat und die Bürgermeisterrunde dazu entschlossen, zunächst keinen weiteren Infobrief an Impfberechtigte zu senden. Zu groß ist die Befürchtung, dass ein solches Schreiben unnötig für weiteren Ärger, Verwirrung und Verdruss sorgen könnte. Sobald neue verlässliche Informationen vorliegen, wollen die Verwaltungen diese über die Zeitungen sowie online verbreiten.