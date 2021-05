Beamte des Bundesamtes für Güterverkehr und die Autobahnpolizei Ahlhorn haben am Dienstagmittag einen auffälligen Sattelzug aus Bulgarien auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 im Bereich Wildeshausen kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich bei der Überprüfung heraus, dass der 55-jährige Fahrer aus der Türkei über keinerlei Berechtigung verfügte, sich im Schengen-Raum aufzuhalten. Somit war es ihm auch nicht erlaubt, einer Beschäftigung nachzugehen. Zudem kamen bei den Beamten Zweifel in Bezug auf die Verkehrssicherheit des mit knapp 24 Tonnen Metallschrott beladenen Sattelzugs auf. Eine Kontrolle auf einer nahegelegenen Prüfstation zeigte erhebliche Mängel am Bremskreislauf des Fahrzeuges auf. Die Beamten stuften die Sattelzugmaschine und den -anhänger als verkehrsunsicher ein und untersagten die Weiterfahrt. Hinzu kam, dass das Fahrzeug über keine Haftpflichtversicherung verfügte.

Die Polizei leitete gegen den Fahrer mehrere Strafverfahren ein. Nach Angaben der zuständigen Ausländerbehörde seien zudem aufenthaltsbeendende Maßnahmen getroffen worden. Auch auf die Halterfirma kommt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund des mangelhaften technischen Zustandes des Gespanns zu.