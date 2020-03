"Rund 2000 Delmenhorster Schülerinnen und Schüler demonstrierten gestern gegen geplante Kürzungen im Bildungsbereich", schrieb der DELMENHORSTER KURIER 1995 unter das Demo-Foto. (Helga Berger)

In Stadt und Land gehen Schüler auf die Straße, um gegen die geplanten Kürzungen im Bildungsbereich zu protestieren. In Delmenhorst demonstrierten mit einem Marsch vom Hans-Böckler-Platz durch die Innenstadt rund 2000 Kinder und Jugendliche der Schulzentren Süd, Pestalozzi und Wilhelm von der Heyde, der beiden Delmenhorster Gymnasien sowie der Gesamtschule und machten auf Schildern ihre Kritik deutlich. Unter dem Motto „Das lassen wir uns nicht länger bieten!“ wehren sie sich unter anderem gegen die Streichung von neuen Lehrerstellen, die Kürzung der Lernmittelfreiheit, die Erhöhung der Klassen- und Kursstärken und die Einschränkung der Wahlfreiheit in der Oberstufe. Auch im Landkreis Oldenburg halten die Proteste an. So beteiligten sich rund 500 Gymnasiasten und 300 Realschüler aus Ganderkesee an einem Aktionstag und am 23. März wollen mehr als 1000 Schüler aus Ganderkesee und Bookholzberg das Ganderkeseer Rathaus umzingeln. Auch in Hude wurde demonstriert. Dort folgten rund 250 Haupt- und Realschüler dem Aufruf des Landesschülerrates. Die Huder Demo führte vom Schulzentrum über die Parkstraße und durch den Bahnhofstunnel zur Ulmenstraße. (23. März 1995)



Großer Tag beim Deutschen Roten Kreuz in Delmenhorst: Das wiederaufgebaute DRK-Schulungszentrum An der Riede ist vom Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes, Professor Knut Ipsen, seiner Bestimmung übergeben worden. Fast genau vor einem Jahr in der Nacht vom 24. auf den 25. März 1994 war das Gebäude völlig ausgebrannt. Durch Brandstiftung, vermutet die Kriminalpolizei, die Einbruchsspuren am Brandort festgestellt hatte. Aber das war bei der Wiedereinweihung alles Schnee von gestern. Ein rotes Band war aufgespannt, das gemeinsam vom Delmenhorster DRK-Vorsitzenden Jürgen Mehrtens, dem DRK-Präsidenten des Landesverbands Oldenburg, Friedrich Höse, dem „schereführenden“ Professor Ipsen, dem stellvertretenden Delmenhorster DRK-Vorsitzenden Adolf Meyer sowie Oberstadtdirektor Norbert Boese durchschnitten wurde. Die Einweihung des Gebäudes werde in die Geschichte des DRK-Kreisverbands Delmenhorst eingehen, sagte der Vorsitzende Jürgen Mehrtens in seiner Ansprache, zumal sie am (kalendarischen) Frühlingsanfang stattgefunden hat. Mehrtens dankte besonders dem Eigentümer und Vermieter des Gebäudes, Hans-Jürgen Mehrtens, der beim Wiederaufbau selbst mitgeholfen hatte und dabei durch einen Sturz vom Dach schwer verletzt worden war. Als Dank und Anerkennung erhielt Hans-Jürgen Mehrtens aus der Hand seines Namensvetters ein Buch. (22. März 1995)



Die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde müssen die kommende Kleinbahnsaison ohne ihren „Jan Harpstedt“ eröffnen. Die historische Dampflokomotive mit Kultcharakter muss repariert werden. Sie hatte während einer Sonderfahrt im Februar einen Kesselschaden erlitten. Damals war ein Rohr im Inneren des 1949 gebauten Kessels aufgrund von Materialermüdung geplatzt. Wie sich inzwischen herausstellte, müssen jetzt gleich alle 220 Kesselrohre ersetzt werden, um das Platzen weiterer Rohre zu verhindern. Und das kann dauern – und wird vor allem teuer. Der Verein rechnet mit 30 000 Euro und hat schon ein Spendenkonto eingerichtet. Die erste Fahrt in die neue Saison ist für den 30. April geplant, statt „Jan Harpstedt“ werden dann eine Diesellok oder der Triebwagen T 121 die Waggons mit den Fahrgästen ziehen. (25. März 1995)



Ein Vierteljahrhundert stand Gerold Heidberg an der Spitze des 260 Mitglieder zählenden Turnvereins Adelheide, jetzt gab er sein Amt ab. Zu seinem Nachfolger wählte die Hauptversammlung den früheren Sportwart des Stadtsportbundes, Winfried Pehls. Heidberg wurde für seine Verdienste um den Verein zum Ehrenvorsitzenden ernannt. (24. März 1995)



Die Delmenhorster AOK und weitere 34 bisher selbstständige Allgemeine Ortskrankenkassen fusionieren zum 1. April zur Landes-AOK. Das hat für die Delmenhorster AOK-Mitglieder gleich positive finanzielle Auswirkungen, denn ihr Beitragssatz sinkt auf 13,9 Prozent. Die Fusion sei notwendig geworden, um sich den Herausforderungen des Wettbewerbs anpassen zu können, sagte der Vorstandsvorsitzende Hans-Ulrich Brinkmann auf der letzten Vertreterversammlung der AOK Delmenhorst. Brinkmann: „Wir müssen neue Wege gehen. Viele wichtige Aufgaben können von der neuen AOK effektiver und kostengünstiger wahrgenommen werden.“ Das Haushaltsvolumen der neuen Landes-AOK für 1995 beträgt circa 9,5 Milliarden Mark. In knapp 200 Geschäftsstellen betreuen künftig circa 7000 Mitarbeiter rund 2,6 Millionen Versicherte und 120 000 Arbeitgeber. Wie Delmenhorsts AOK-Geschäftsführer Arno Damaschke informierte, wird es künftig nur noch eine autonome Selbstverwaltung auf Landesebene geben und in der neuen Regionaldirektion Delmenhorst einen zwölfköpfigen, paritätisch aus Arbeitgeber- und Versichertenvertretern besetzten Beirat. (25. März 1995)



Mittlerweile seien in ganz Delmenhorst die Biomülltonnen eingeführt worden, berichtete Umweltberaterin Monika Grenzdörfer dem Ausschuss für Abfallbewirtschaftung. Mit einer Ausnahme: der Wollepark. Dieser Bereich soll frühestens im Sommer an die Biomüll-Abfuhr angeschlossen werden. Mit der flächendeckenden Einführung von Biotonnen war im April 1994 begonnen worden, nachdem im Wohngebiet Brendel ein sechswöchiger Probelauf erfolgreich abgeschlossen worden war. (22. März 1995)



