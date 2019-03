Ob mit dem Bus, zu Fuß oder sogar mit dem Taxi – die Schulwege werden in Delmenhorst ganz unterschiedlich bestritten. Demnächst müssen Schüler mit längeren Fahrzeiten oder Strecken rechnen. (Björn Hake)

Eigentlich war das Thema längst beschlossene Sache. Denn die Satzungsänderung für die Schülerbeförderung war einer der Punkte, die der Rat im Rahmen der Kostenreduzierung für die Rekommunalisierung des Josef-Hospitals Delmenhorst (JHD) im vergangenen Jahr abgesegnet hatte. Doch die Details der Planung, die die Verwaltung ausgearbeitet hat, um in dem Bereich Gelder einzusparen, stoßen nicht bei allen Politikern auf Gegenliebe.

Die neue Regelung sieht unter anderem vor, dass für Grundschüler eine Wegzeit zur Schule von bis zu 45 Minuten (statt bisher 30 Minuten) zumutbar ist, für Schüler der weiterführenden Schulen liegt die zumutbare Wegzeit dann bei bis zu 75 Minuten (statt bisher 70 Minuten). Außerdem soll die zumutbare Entfernung zur Schule leicht angehoben werden, sodass Schüler ab der siebten Klasse künftig vier und nicht mehr nur 3,5 Kilometer in Kauf nehmen müssen.

Insgesamt sollen so 300.000 Euro ab Mai 2019 eingespart werden. „Anhand der Hochrechnung ist jedoch von einer späteren Zielerreichung auszugehen“, heißt es in der entsprechenden Vorlage der Verwaltung. Und genau das ist einer der Punkte, die bei der SPD für Kritik sorgte, wie im jüngsten Bildungsausschuss deutlich wurde. „Wir haben das ausführlich diskutiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir die Neufassung ablehnen. Eine Einsparung muss für uns verlässlich und präzise sein“, erklärte Enno Konukiewitz. Das war aber nicht der einzige Grund, weshalb die Partei dem Antrag nicht zustimmte. Man störte sich unter anderem auch an den Erhöhungen der längeren Wegzeiten. „Wir wissen nicht, ob das zu Benachteiligungen führt. Wir wissen auch nicht, ob das zumutbar ist“, sagte Antje Beilemann (SPD).

Sozialdemokraten fordern eine Überarbeitung der Satzung

Die Sozialdemokraten bevorzugen an dieser Stelle andere Ansätze, um weniger Ausgaben zu verursachen und fordern eine Überarbeitung der Satzung. Konukiewitz erläuterte: „Es müssen Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden, wie Taxikosten gespart werden können.“ So gebe es noch Möglichkeiten, um das Angebot der öffentlichen Verkehrsmittel besser zu gestalten. Außerdem regte Konukiewitz an, das Einkommen der Eltern beim Thema Schülerbeförderung zu berücksichtigen. Sprich: Wer mehr verdient, sollte auch mehr für die Schülerbeförderung bezahlen. Das würde insbesondere einkommensschwächere Familien entlasten.

Des Weiteren legte die SPD eine Prüfung der Taxikonditionen nahe, da auch hier Einsparungspotenzial vorhanden sein könnte. Dem widersprach allerdings der Erste Stadtrat Markus Pragal und erklärte, dass man bei der Vergabe eine europaweite Ausschreibung gemacht habe und entsprechend vertraglich gebunden sei. Grundsätzlich zeigte er sich über die Diskussion verwundert: „Das ist die Umsetzung eines Ratsbeschlusses – mit dem Sie uns beauftragt haben“, erinnerte Pragal die Bildungspolitiker. Sollte die Satzungsänderung abgelehnt werden, müsse an anderer Stelle gespart werden.

Auch seitens der FDP gab es Einwände gegen die Änderungen der Satzung. Mit den Veränderungen der Ansprüche auf Fahrtkostenerstattung werde zwar der städtische Haushalt mittelfristig entlastet, was aber zwangsläufig zu einer entsprechenden Belastung der Eltern führe, die dann die Fahrtkosten weitgehend selber zu tragen haben, kritisierte Murat Kalmis in einem Schreiben das Vorhaben. „Es widerspricht dem Grundsatz der Schulkostenfreiheit, wenn die Stadt über eine solche Hintertür versucht, Schulkosten wieder auf die Eltern zu übertragen.“

Nicht einzusehen, dass Eltern mit höheren Fahrtkosten zur Einnahmenverbesserung der Stadt herhalten müssen

In Anbetracht der weiter gestiegenen Personal- und freiwilligen Sozialausgaben seien große Teile der Haushaltskonsolidierung vom Januar 2018 sowieso schon wieder obsolet und es sei nicht einzusehen, dass neben der erhöhten Grund- und Gewerbesteuer nun auch noch die Eltern mit höheren Fahrtkosten zur Einnahmeverbesserung der Stadt zugunsten des Klinikankaufes herhalten müssten.

Die FDP merkte außerdem an, dass der Verweis auf andere Kommunen und das Argument, dort gebe es ähnliche Weglängen, nicht funktioniere. „Denn ein Blick auf die kreisfreien Städte Oldenburg und Wilhelmshaven zeigt, dass hier weiterhin Fahrtkosten erstattet werden, wenn der einfache Schulweg für alle Schüler der Klassen 1 bis 10 insgesamt zwei Kilometer übersteigt“, erklärte Kalmis. Die FDP empfehle daher, bei Nachbargemeinden noch einmal nachzuschauen, wie es bei der Schülerbeförderung auch einfacher geht und die Portemonnaies der Eltern geschont werden können.

Währenddessen steht die CDU hinter der Änderung. Michael Adam etwa merkte an, dass man früher noch ganz andere Schulwege habe zurücklegen müssen, ohne dass es einem geschadet habe und Frauke Wöhler zeigte sich verärgert darüber, dass nach der Wiedereinführung der Stelle des Klimaschutzmanagers die SPD nun an einem weiteren Punkt der Konsolidierungsliste fürs JHD rüttelt. „Dann hätten wir uns das alles auch schenken können“, bemerkte sie und versuchte letztlich noch zu beschwichtigen: „Die Satzung ist ja nicht in Stein gemeißelt.“ Sollte man in anderthalb Jahren feststellen, dass die Einsparungen nicht so ausfallen, wie erwartet, könne man die Satzung schließlich immer noch wieder ändern.

Am Ende stimmte der Bildungsausschuss mit knapper Mehrheit dann doch noch für die Änderung der Satzung. Das letzte Wort in der Angelegenheit hat dann allerdings der Stadtrat. Dieser entscheidet in der nächsten Sitzung am Mittwoch, 20. März, über die Vorlage.