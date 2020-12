"Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es frühmorgens mehr als gefährlich, am Brendelweg in Höhe des Blücherwegs unterwegs zu sein", sagt Peter Stemmler. Er hat dort Schüler beobachtet, die wohl gerne „vergessen“, ihre Fahrradbeleuchtung einzuschalten. Teilweise rasen sie über rote Ampeln, und "vom Rechtsfahrgebot scheinen einige Radler auch noch nie etwas gehört zu haben", ärgert sich der Ratsherr der UAD. Irgendwann komme es zu einem Unfall mit Schülern, "und genau das müssen wir verhindern". Stemmler hat auch eine Idee im Hinterkopf: „Vielleicht sollte man sich an die vor Jahrzehnten erfolgreich praktizierte Einrichtung der Schülerlotsen erinnern." Nicht alles, was früher gut war, müsse heute schlecht sein. "Mit Schülerlotsen könnte man den personell überlasteten Ordnungsdienst und die Polizei entlasten – und es kostet nichts", sagt Stemmler.

Im Zuge ihrer Präventionsarbeit an Schulen weise die Polizei auf ein verkehrssicheres Fahrrad, auf die geltenden Verkehrsregeln und auf die Erkennbarkeit im Straßenverkehr, vor allem in der dunklen Jahreszeit, hin, erklärt Polizeipressesprecherin Lorena Lemke. Im Rahmen der Schulwegüberwachung würden in den Morgen- und Abendstunden auch Radfahrende kontrolliert und gegebenenfalls Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. „Zudem werden Radfahrende im gesamten Stadtgebiet überprüft.“ Zum Vorschlag für einen Schülerlotsendienst nennt Lemke besondere Anforderungen, die aber schwer erfüllbar seien.

Hendrik Abramowski, Geschäftsführer der Delmenhorster Verkehrswacht, nimmt diesen Hinweis auf und verweist darauf, dass sein Verein von Mitte der 1980er-Jahre bis Mitte der 2000er-Jahre Elternlotsen begleitet habe. Eltern betätigten sich ehrenamtlich als Lotsen zur Unterstützung für Schulkinder: „Da es immer schwieriger wurde, dafür Freiwillige zu motivieren, musste das Projekt aufgegeben werden.“

Ein erneuter Anlauf in diesem Oktober habe nur wenig Resonanz ausgelöst. Für ein Projekt Verkehrshelfer benötige man freiwillige Kräfte, „die die aufwändige Arbeit ehrenamtlich durchführen“, sagt Abramowski. Schülerlotsen müssten zuverlässig sein, sie seien selbst noch Schüler und müssten schon Verantwortung für andere übernehmen. Den Erfahrungen der Deutschen Verkehrswacht zufolge wirke sich der Einsatz solcher Verkehrshelfer aber generell unfallvermeidend aus.