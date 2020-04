Marschieren mit Mindestabstand? Das Schicksal der Ganderkeseer Schützenfeste in dieser Saison ist ungewiss. Dennoch möchten einige Vereine nicht vorschnell absagen. (Antje Rickmeier)

Carsten Wichmann, Vorsitzender des Schützenvereins Bürstel-Immer, braucht im Augenblick ein gutes Nervenkostüm. Eigentlich soll sein Verein am Wochenende, 23. und 24. Mai, das Bundesschützenfest ausrichten, mit dem der Ganderkeseer Schützenbund traditionell in die Saison startet. Doch obwohl zahlreiche Veranstaltungen in der Region in dieser Zeit, allen voran das Gildefest in Wildeshausen, bereits abgesagt sind, mag Wichmann zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht aufgeben.

„Das Gildefest hat ja einen ungleich höheren organisatorischen Aufwand mit deutlich mehr Logistik“, erklärt Wichmann. Zum Bundesschützenfest kämen neben den Abordnungen der Vereine lediglich ein paar Ehrengäste. „Wir haben nichts zu verlieren, wenn wir noch ein bisschen die Nerven bewahren. Zur Not können wir das Bundesschützenfest auch 14 Tage vorher noch ohne größeren Schaden streichen“, will er sich zurzeit noch alle Optionen offen halten. „Und wenn die Behörden es erlauben, würden wir es auch gerne machen“, sagt er. „Es wäre auf jeden Fall schwieriger, jetzt schon abzusagen und das dann wieder zurückzudrehen.“

Der Wunsch zu feiern ist vor allem vor dem Hintergrund verständlich, da der Schützenverein Immer mit einem Investitionsaufwand von rund 150 000 Euro gerade seinen Schießstand umgebaut hat. Und den würden die Verantwortlichen beim Bundesschützenfest mit den befreundeten Vereinen natürlich gerne einweihen.

Heino Brackhahn, Präsident des Ganderkeseer Schützenbundes, würde zurzeit am liebsten gar nicht über die bevorstehende Schützensaison reden. Er verweist erst einmal auf den 20. April, wenn die Entscheidung über das Bundesschützenfest in einer Telefonkonferenz fallen soll. „Dann werden wir gemeinsam mit den Immeranern entscheiden, was zu tun ist“, sagt er. Aber auch sein eigener Verein, der SV Annenheide, hat in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen vor der Brust. Brackhahn ist hin- und hergerissen. Seine persönliche Tendenz laute, das Jubiläum lieber 2021 nachzuholen und dann richtig zu feiern als in diesem Jahr nur mit halber Kraft. „Angenommen, die Behörden verordnen eine Beschränkung der Teilnehmerzahl. Wem soll ich dann sagen, ob er kommen darf oder zu Hause bleiben muss?“, fragt er sich. Grundsätzlich hält er die Not bei den Schützenvereinen aber für überschaubar: „Wir dürfen uns zwar nicht treffen, aber die Vereine haben auch keine Einnahmeausfälle. Da gibt es Leute, die gerade deutlich schlechter dran sind.“

Der Schützenverein Schönemoor hat sein für den 6. und 7. Juni geplantes Schützenfest in der vergangenen Woche definitiv abgesagt. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber selbst wenn das Schützenfest dann erlaubt sein sollte, möchte ich es unter den gegebenen Umständen nicht verantworten, dass da in einem Zelt 1000 Leute zusammenkommen“, kommentiert Vorsitzender Andreas Flügger. In Schönemoor ist das Schützenfest ähnlich wie in Grüppenbühren oft Anlass zu größeren Zeltpartys (Schöne Moorfete) mit zum Teil auswärtigen Künstlern. Flügger verweist ebenfalls auf das abgesagte Gildefest: „Dann können wir nicht weitermachen wie bisher.“ Seiner Ansicht nach sei die Saison bereits zum jetzigen Zeitpunkt kaputt, unabhängig davon, ob sich die Vereine, deren Schützenfeste später im Jahr terminiert sind, entschließen, diese doch noch durchzuziehen. „Vielleicht sollte man sich auch solidarisch zeigen und alles absagen“, überlegt Flügger.

Carsten Wichmann will jedenfalls eine mögliche Absage für das reguläre Schützenfest in Immer, das am 25. und 26. Juli vorgesehen ist, so lange wie möglich hinausschieben. „Wir sind auf das Fest vorbereitet, und man muss auch an Gastronomen und Schausteller denken, die vielleicht froh sind, wenn sie dann wieder ein Schützenfest machen dürfen“, sagt der Vorsitzende. Er sei da zumindest gegenwärtig noch „guter Hoffnung“. In diesem Zusammenhang verweist er auch auf das mit dem Schützenbetrieb verbundene gesellschaftliche Leben. „Insbesondere viele ältere Mitglieder sitzen derzeit ziemlich einsam zu Hause. Die würden sich freuen, wenn sie zumindest mal wieder eine Runde Karten spielen könnten.“