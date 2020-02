Im Vorgarten eines Hauses kam am Freitagmorgen ein Schulbus zum Stehen, nachdem er zuvor im Kreuzungsbereich Grüppenbührener Straße/Oldenburger Straße mit einem Auto kollidiert war. (POLIZEI)

Glimpflich ist am Freitagmorgen ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem noch unbesetzten Schulbus in Ganderkesee ausgegangen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 53-jährige Autofahrerin aus Hatten gegen 6.55 Uhr an der Kreuzung Grüppenbührener Straße/Oldenburger Straße in Bookhorn ein Stoppschild missachtet. Die dortige Ampel befand sich zu diesem Zeitpunkt noch außer Betrieb. So kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit dem Schulbus, der auf der Oldenburger Straße in Richtung Delmenhorst unterwegs war.

Infolge der Kollision kam der Bus von der Fahrbahn ab und erst im Vorgarten eines im Kreuzungsbereich gelegenen Hauses zum Stehen. Die Busfahrerin, eine 38-Jährige aus Hatten, erlitt dabei eine leichte Verletzung an der Hand. Die Schäden bezifferte die Polizei auf 70 000 Euro – davon 50 000 Euro am Fahrzeug der 53-Jährigen, das die Beamten als „wirtschaftlichen Totalschaden“ einstuften, 15 000 Euro am Bus sowie 5000 Euro im Garten.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Bergung war der Kreuzungsbereich zeitweise bis gegen 11 Uhr gesperrt, zumal die Straßenmeisterei Delmenhorst auch die Fahrbahn noch reinigen musste.