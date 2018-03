Niels Högel soll erneut begutachtet werden. (DPA)

Wenn der ehemalige Krankenpfleger Niels Högel ab 30. Oktober vor Gericht steht, geht es um 97 weitere Morde, die er in seiner Zeit am Klinikum Delmenhorst sowie in Oldenburg begangen haben soll. Um in dem umfangreichen Verfahren möglichst die ganze Wahrheit erforschen zu können, hat sich die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Oldenburg nun dazu entschieden, die Schuldfähigkeit des Angeklagten erneut sachverständig begutachten zu lassen, um seine Steuerungsfähigkeit auch vor dem Hintergrund der neueren Erkenntnisse zu beleuchten.

Die im Ermittlungsverfahren getätigten Einlassungen und neuen Erkenntnisse geben ein noch umfassenderes und aktuelleres Bild des Angeklagten, seines Verhaltens und seiner Person als in den vorangegangenen Verfahren“, teilt Gerichtssprecherin Melanie Bitter mit. Außerdem will die Kammer veranlassen, ein psychologisches Gutachten zur Glaubhaftigkeit der Angaben des Angeklagten durch einen Sachverständigen einzuholen.

„Der Angeklagte hat sich im Laufe der Zeit bereits mehrfach als Beschuldigter beziehungsweise Angeklagter in gegen ihn geführten Strafverfahren gegenüber Ermittlungsbehörden, dem forensischen Sachverständigen und Gerichten auch zu hier verfahrensrelevanten Sachverhalten geäußert. Die Angaben weichen teilweise erheblich voneinander ab“, begründet das Gericht seine Entscheidung für ein erneutes Gutachten.

Im Prozess 2014/2015, in dem Högel bereits für fünf Taten zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden war, hatte der Sachverständige Konstantin Karyofilis das psychologische Gutachten über Högel erstellt. Fünf lange Gespräche hatte er im Vorfeld mit dem ehemaligen Krankenpfleger geführt, um sich ein möglichst umfangreiches Bild des Mannes zu machen. Damals hatte Högel die ihm vorgeworfenen Morde gestanden und auch noch weitere eingeräumt. Als Grund für seine Taten hatte er angegeben, dass er sich gut gefühlt habe, wenn er die Patienten erfolgreich reanimieren konnte. Karyofilis hatte Högel damals als glaubwürdig eingestuft und ihn für schuldfähig erklärt. Ihm gegenüber hatte Högel aber auch behauptet, nur am Klinikum Delmenhorst getötet zu haben. Inzwischen ist aber klar, dass der damalige Intensivpfleger auch am Klinikum Oldenburg mindestens 35 Menschen ermordete. Auch hatte Högel gegenüber Karyofilis ausgesagt, immer nur das Mittel Gilurytmal verwendet zu haben. Nachgewiesen wurden mittlerweile aber auch die Medikamente Kalium, Sotalex (Wirkstoff Sotalol), Xylocain (Wirkstoff Lidocain) und Cordarex (Wirkstoff Amiodaron), die er den Patienten gespritzt hat.

In einem handschriftlich verfassten Brief an den Sachverständigen Karyofilis vom 10. Juli 2016 hat Högel selbst zum Ausdruck gebracht, dass er sich bestimmte Erinnerungslücken nicht erklären könne. Deswegen soll nun also ein weiteres Gutachten her. „Die Ergebnisse dieses Gutachtens haben nicht nur für das Strafverfahren gegen den Angeklagten selbst, sondern auch für das Verfahren gegen die Mitarbeiter des Klinikums Delmenhorst Bedeutung“, teilt Bitter mit.

Denn Niels Högel selbst hat nach Mitteilung seiner beiden Verteidigerinnen nun erklärt, dass er im Verfahren gegen die ehemaligen Mitarbeiter des Klinikums Delmenhorst von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch machen werde. Wie berichtet, sind inzwischen auch vier ehemalige Kollegen von Högel, zwei Oberärzte, der Leiter der Intensivstation sowie eine seiner Stellvertreterinnen, wegen Totschlags durch Unterlassen angeklagt worden. Sie hätten laut Staatsanwaltschaft durch ein Eingreifen mindestens fünf Morde verhindern können. Für den Prozess wäre Högel selbst wohl der wichtigste Zeuge.

Mitarbeiter-Verfahren verschiebt sich

Weil gegen ihn selbst derzeit ein Verfahren läuft, besteht für Högel im Prozess gegen die Mitarbeiter ein Auskunftsverweigerungsrecht, welches zu einem umfassenden Aussageverweigerungsrecht erstarke, erläutert die Landgerichtssprecherin. „Damit würde eine Vernehmung des Zeugen Niels H. zur Sache in einer Hauptverhandlung zurzeit zu keinem Erkenntnisgewinn führen.“ Das Auskunftsverweigerungsrecht von ihm gelte allerdings nicht dauerhaft. Es erlischt, sobald gegen Högel ein rechtskräftiges Urteil ergangen ist.

Das bedeutet aber auch, dass das Verfahren gegen die Mitarbeiter erst danach erfolgen kann und somit frühestens im Sommer 2019 startet. Die Kammer sehe sich vor dem Hintergrund ihrer Aufklärungspflicht daran gehindert, unverzüglich Hauptverhandlungstermine im Verfahren gegen die Mitarbeiter anzuberaumen. Sie will nun erst das Erlöschen des Auskunftsverweigerungsrechts von Högel abwarten, um „eine umfassende Wahrheitsermittlung zu gewährleisten.“ Die Kammer hat angekündigt, Sitzungstermine im Verfahren gegen die ehemaligen Klinikum-Mitarbeiter anzuberaumen, sobald abzusehen sei, dass der Zeuge Niels Högel auch zur Sache aussagen muss.

Christian Marbach, Hinterbliebener eines Högel-Opfers und Sprecher der Interessengemeinschaft Klinikmorde Delmenhorst/Oldenburg, begrüßte die Entscheidung des Landgerichts. „Wir Angehörige haben so lange warten müssen und für die Wahrheit gekämpft, dass wir das jetzt auch noch aushalten“, erklärte er. „Die Vorgehensweise entspricht genau unseren Forderungen. Högel wird im Prozess gegen die Kliniken und Mitarbeiter unser wichtigster Zeuge.“