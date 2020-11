Delmenhorst. Manchmal ist doch alles nicht so schlimm, wie es auf dem ersten Blick scheint. Diese Erfahrung hat Olaf Meyer-Helfers, Fachbereichsleiter für Schule, Sport und Kultur, mit seinen Kollegen der Stadtverwaltung am Freitag gemacht. Am Abend zuvor hatte ihn die Meldung aus dem Gesundheitsamt erreicht, dass an der Grundschule Beethovenstraße in Deichhort 42 Schüler und Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Behörde reagierte, indem sie die Schule von Freitag an in das Szenario C schickte – kompletter Heimunterricht. Freitagmorgen ruderte die Verwaltung dann zurück: Es ist doch nur eine Lehrkraft infiziert, die 41 übrigen Betroffenen sind als enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Nach eigenen Angaben hatte ein Übertragungsfehler zu der Panne geführt.

„Das Problem ist, dass der Anteil der Lehrkräfte bei den Quarantäne-Fällen mit sechs Personen sehr hoch ist“, erklärt Meyer-Helfers im Gespräch mit dem DELMENHORSTER KURIER. Die Schule zählt insgesamt 24 Lehrkräfte, ein Viertel ist also betroffen. „Weil es nun aber doch nur ein Corona-Fall ist haben wir die Zeit für das Szenario C auf eine Woche verkürzt. Ab dem 30. November kann wieder im Szenario B unterrichtet werden“, sagt Meyer-Helfers. Zunächst sollte die Schulschließung bis einschließlich 2. Dezember gelten. Nun dürfen drei Tage eher zumindest wieder halbe Klassen den Präsenzunterricht wahrnehmen.

Nur noch Notbetreuung

„In enger Rücksprache mit der Landesschulbehörde halten wir das Szenario C in diesem Fall für den besten Weg“, betont Meyer-Helfers. Mir sechs Ausfällen im Kollegium sei es schon rein logistisch schwierig gewesen, den Präsenzunterricht mit halbierten Klassen fortzusetzen. Nun findet nur noch eine Notbetreuung statt. Kinder mit Eltern in sogenannten „systemrelevanten Berufen“ haben dabei Vorrang. In einer individuellen Abwägung kann die Grundschule Beethovenstraße aber auch Kinder betreuen, bei denen es „andere gewichtige Gründe“ gibt. So hat es Niedersachsen in der entsprechenden Verordnung formuliert.

Ein PCR-Test für die 41 Quarantäne-Fälle ist laut Krisenstabsleiter Rudolf Mattern nicht vorgesehen. Erst bei Symptomen muss ein Labortest erfolgen. Für Meyer-Helfers hat sich an der Grundschule Beethovenstraße das abgestufte Verfahren in A-, B- und C-Szenario bewährt. Schon nach dem Ende der Herbstferien hatte die Verwaltung für alle Schulen angeordnet, Präsenzunterricht nur noch in halber Klassenstärke durchzuführen. „Mit kompletten Klassen wäre die Zahl der Quarantäne-Fälle jetzt locker doppelt so hoch“, meint Meyer-Helfers.

Nicht nur für Schüler und Lehrer ist die Schulschließung eine große Umstellung. Auch die Familien müssen nun improvisieren, viele Eltern werden wohl wieder in die Rolle des Lehrers schlüpfen. Eine besondere Unterstützung durch die Stadt ist in der kommenden Woche nicht geplant. „Alle Lehrer, die noch einsetzbar sind, sollen den Heimunterricht aber so eng wie irgend möglich begleiten“, sagt Meyer-Helfers.

GEW: Schließung nur als Ultima Ratio

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) plädiert dafür, Schulschließungen nur als Ultima Ratio einzusetzen. „Wenn es an der Schule tatsächlich nur eine Infektion ist, gibt es in den Regularien eigentlich bessere Möglichkeiten“, sagt Christian Hoffmann, Sprecher der GEW Niedersachsen. „Genau dafür ist doch die Kohortenbildung da“, argumentiert er. In der Folge müsste dann nur ein Jahrgang auf Präsenzunterricht verzichten und nicht gleich eine ganze Schule.

Für Hoffmann ist insbesondere bei Kindern im Grundschulalter der tägliche Besuch der Schule und der direkte Kontakt zu den Lehrern sehr wichtig. „In diesem Alter ist viel mehr Anleitung und Betreuung gefragt, als in der Mittelstufe oder bei Abiturienten“, erklärt der Gewerkschafter. Zuhause sei es auch nicht selbstverständlich, dass Kinder ein eigenes Zimmer zum Lernen haben. Oft spiele sich der Heimunterricht am Küchentisch ab. „Und es gibt auch Eltern, die sich mit zwei oder drei Jobs durchschlagen müssen. Dort sind die Kinder dann auch schnell allein“, warnt Hoffmann.

Die Gewerkschaft rät deshalb dazu, genau abzuwägen, ob Schulschließungen wirklich alternativlos sind. „Gleichzeitig beharren wir aber auch nicht auf Szenario A oder B. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz geht immer vor“, stellt Hoffmann klar.

In der kommenden Woche muss Delmenhorst entscheiden, wie die weitere Corona-Strategie für die Schulen aussieht. Bis Ende November gilt für alle Schulen das Szenario B. Nach aktuellem Stand der Niedersächsischen Corona-Verordnung wäre es möglich, an allen Schulen ohne aktuelle Quarantänefälle den eingeschränkten Regelbetrieb umzusetzen. Wie es weitergeht entscheidet sich auch am Mittwoch, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs über die weiteren Schritte beraten wird.