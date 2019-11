Die Astrid-Lindgren-Grundschule in Düsternort ist eine von nur vier der 14 Delmenhorster Grundschulen, die ein Ganztagsangebot vorhalten. (Ingo Möllers)

Ein Anrecht auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschüler hat das Berliner Kabinett beschlossen; am 13. November wurde das Gesetz zur Errichtung des Sondervermögens zum „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter" (Ganztagsfinanzierungsgesetz) auf den Weg gebracht. Es gilt ab 2025. Die Umsetzung kostet Geld, deswegen das sogenannte Sondervermögen in Höhe von zwei Milliarden Euro. Damit sollen neue Gebäude oder zumindest Räume in den 15 000 Grundschulen in Deutschland gebaut werden.

Klingt im ersten Moment recht simpel, ist es aber natürlich nicht: Bundesländer sowie Städte und Gemeinden bezweifelten in ersten Reaktionen bereits, dass die zwei Milliarden Euro überhaupt ausreichen. Zu dem Schluss kommt auch eine aktuelle Studie des Deutschen Jugendinstituts (DJI). Darin werden die Kosten für die zusätzlich zu schaffenden Angebote mit circa 5,3 Milliarden Euro Investitionskosten in den Jahren zwischen 2020 und 2025 angegeben. Zudem produziert der Ganztagsausbau auch nicht unerhebliche Folgekosten, laut DJI belaufen sich diese jährlich auf rund 3,2 Milliarden Euro. Gewerkschaften warnten, dass bis 2025 zudem nicht genug Personal da sein werde, um die Ganztagsbetreuung für so viele Kinder sicherzustellen.

Die Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule hatten CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Die Regierung begründet das Vorhaben unter anderem mit einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Es sei schlicht nicht möglich, dass Eltern einer geregelten Arbeit nachgingen, wenn Erstklässler oft schon um 12 Uhr wieder vor der Haustür stünden, sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD). Aber wie sieht die Lage vor Ort eigentlich aus?

Delmenhorst

Aktuell bieten vier der 14 Grundschulen, die sich auf 17 Standorte verteilen, einen offenen Ganztagsbetrieb an, erklärt Stadtsprecher Timo Frers, nämlich Park-, Käthe-Kollwitz-, Herman-Allmers- und Astrid-Lindgren-Schule an. Ein gebundenes und damit für alle Kinder, die diese Schulen besuchen, verpflichtendes Ganztagesangebot gibt es in Delmenhorst derzeit nicht. Aber weil der Berliner Beschluss wegen der Festschreibung im Koalitionsvertrag nicht überraschend kam, haben sich die Delmenhorster dafür entschieden, sich bei der Schulentwicklung zuerst voll auf die Grundschulen zu konzentrieren. Wie berichtet, wird sich die Verwaltung auch externen Sachverstand dafür mit ins Boot holen. Denn sie steht vor zwei Problemen: Sie muss also nicht nur die Ganztagsbetreuungswünsche der Eltern erfüllen, sie hat es mit deutlich mehr Schülern als bis vor Kurzem erwartet zu tun. Das liegt zum einen daran, dass Delmenhorst nicht zuletzt durch die Aufnahme von Flüchtlingsfamilien seit dem Jahr 2015 gewachsen ist, aber auch schlicht wieder mehr Kinder geboren werden.

Allerdings ist auch noch offen, wie dieser Ganztagsanspruch für Eltern und ihre Kinder wirklich umgesetzt werden soll. Das liegt, dem Föderalismus geschuldet, in der Hand des Landes Niedersachsen. „In Betracht kommen der Ausbau der schulischen Ganztagesangebote in Form von Ganztagesschulen oder ein ergänzendes Angebot durch die Kinder- und Jugendhilfe“, sagt Frers, also quasi die flächendeckende Einführung von Hortangeboten. Um aber nicht einfach in wilden Aktionismus zu verfallen und alle Grundschulen umzubauen, soll der Bedarf der Eltern für ein Ganztagesangebot abgefragt werden. Der weitere Auf- und Ausbau der Ganztagesschulen soll also ganz gezielt bedarfsabhängig erfolgen. Das ist aber bei Weitem nicht nur eine Frage von zusätzlichen Räumen, sondern es geht dabei auch um die inhaltliche Ausgestaltung der pädagogischen und schulischen Angebote.

„Da zum derzeitigen Zeitpunkt die Form und Ausgestaltung des Rechtsanspruches noch nicht geklärt ist und jegliche konkreten Hinweise auf der Ausgestaltung der Finanzierungshilfe durch den Bund oder das Land fehlen, ist eine Beantwortung der Frage, wie der bedarfsgerechte Ausbau in Delmenhorst erfolgen soll beziehungsweise mit welchen Kosten zu kalkulieren ist, zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu beantworten“, erklärt Frers. Kurz: Die Stadt hat noch keine solide Vorstellung, wie viel Geld sie zur Umsetzung dieses Rechtsanspruchs in die Hand nehmen muss. „Hinzu kommt die große Herausforderung, dass bei einer Verpflichtung auf Grundlage der Kinder- und Jugendhilfe der bereits jetzt ausgeprägte Fachkräftemangel einen Ausbau deutlich erschweren wird.“ Allerdings dürften auch mehr Ganztagsschulen ein Problem darstellen, denn es fehlen bereits jetzt Lehrer. Das wäre dann allerdings ein Problem des Landes, weil die Stadt nur für die Schulgebäude und das Inventar zuständig ist, aber eben nicht für die Einstellung der Lehrer. Das könnte bereits ein erstes zartes Indiz sein, dass die Landesregierung mit einem Ausbau des Hortangebotes liebäugeln könnte.

Auch wenn die Summe, die letztendlich für den Ausbau bereitgestellt werden muss, noch nicht benannt werden kann, will die Stadt anfangen, dies in ihrer mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen. Fers: „Der weitere Ausbau der Ganztagesschulen kann aus Sicht der Verwaltung nur im gemeinsamen Dialog mit allen betroffenen Akteuren und unter Berücksichtigung der bestehenden Bedarfe erfolgen. Aus diesem Grunde ist die geplante Vorgehensweise gewählt worden, dieses Schwerpunktthema im Rahmen der Grundschul-Entwicklungsplanung zu bearbeiten.“ Bei dieser Planung werden aber nicht nur die steigenden Schülerzahlen und das Ganztagsangebot betrachtet, es geht gleichzeitig auch um andere riesige Themenkomplexe wie Umsetzung von Inklusion oder das Musterraumprogramm, also sozusagen Schulgebäude für sich immer wieder ändernde Anforderungen flexibler zu gestalten. „Der Umfang der Planungsfragen ist bereits für den Grundschulbereich so enorm, dass bei einer Ausweitung auf die Jahrgangsstufen fünf bis 13 die zeitlichen Wunschvorgaben nicht zu halten sind“, sagt Frers.

Ganderkesee

In Ganderkesee sieht man der Gesetzesinitiative entspannt entgegen, auch dort ist man vom neuen Gesetz nicht überrascht worden. „Bei sämtlichen Planungen im Grundschulbereich haben wir einen möglichen Ganztagsanspruch im Hinterkopf immer schon mitgedacht“, erklärt Hauke Gruhn, Sprecher der Gemeinde Ganderkesee. In der Gemeinde gibt es sechs Grundschulen, zwei direkt in Ganderkesee und jeweils eine in den Ortschaften Bookholzberg, Schierbrok, Heide und Habbrügge. So habe man etwa Gruppenräume und Küchen ausgebaut, aber auch Horte eingerichtet, die später alternativ auch als Klassenräume genutzt werden können. Denn laut Gruhn sei damit zu rechnen, dass die meisten Eltern ab 2025 eine kostenlose Ganztagsbetreuung ihrer Kinder in der Grundschule einer kostenpflichtigen Unterbringung im Hort vorziehen würden.

Samtgemeinde Harpstedt

Sehr kritisch steht dagegen Harpstedts Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse den Berliner Beschlüssen gegenüber, obwohl Harpstedt ja nur über eine Grundschule im Flecken verfügt, nachdem 2016 die Schule in Dünsen geschlossen wurde: „Wie schon so oft wurde ein Rechtsanspruch auf Bundes- oder Landesebene gefasst. Wir Kommunen vor Ort müssen das dann umsetzen“, kritisiert Wöbse das Vorgehen. Zwar habe der Bund zwei Milliarden Euro für das Vorhaben zur Verfügung gestellt. Der Städte- und Gemeindebund rechnet allerdings mit Kosten in Höhe von sieben Milliarden Euro. Wöbse listete in diesem Zusammenhang auch den Anspruch auf einen Kindergarten- beziehungsweise Krippenplatz sowie die Beitragsfreiheit für den Kindergartenbesuch auf. „Das macht es den Kommunen nicht leicht, ihre anderen Aufgaben umzusetzen.“ Ein weiteres Problem: Oft erfolge die Ausgestaltung der Gesetze auf Landesebene nur sehr kurzfristig.

Wildeshausen

In Wildeshausen sieht man das Ganze noch recht gelassen. Schließlich fehlt noch die detaillierte niedersächsische Umsetzungsrichtlinie. „Das Land muss die neue Gesetzesvorgabe über das Landesschulgesetz regeln. Bislang ist noch keine Änderung erfolgt, deshalb gibt es auch noch keinen Rechtsanspruch“, erklärte Hans Ufferfilge, Sprecher der Stadt Wildeshausen, auf Nachfrage. In Wildeshausen gibt es im Primarbereich die Wall-, die Holbein- und die St.-Peter-Schule. Die Stadt wartet zunächst den weiteren Fortgang ab und hat noch keine finanziellen Planungen für die Ganztagsbetreuung aufgenommen.