Bühne frei für die Handwerker: Tobias Timmermann (rechts) saniert die alte Pausenhalle der Grundschule Lange Straße in Ganderkesee. (INGO MOELLERS)

Während die Kinder ihre freie Zeit genießen, rücken in den Sommerferien in zahlreichen Schulen und Kitas in Ganderkesee wieder die Handwerkerkolonnen an. „Die Bandbreite der zu erledigenden Aufgaben reicht dabei von Malerarbeiten bis hin zum Abriss ganzer Gebäudeteile“, erklärt Gemeindesprecher Hauke Gruhn. Insgesamt nimmt die Gemeinde knapp 1,3 Millionen Euro in die Hand, um ihre Einrichtungen weiter „auf Stand“ zu bringen. Damit hat sich die Investitionssumme im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht – 2018 hatte die Gemeinde 400 000 Euro für Sanierung und Ausbau ihrer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen ausgegeben.

An der Grundschule Lange Straße wird schon länger gebaut. Zunächst wurde unter anderem damit begonnen, jeweils zwei neue Klassen- und Gruppenräume zu errichten. In Kürze startet nun der zweite Bauabschnitt. Zunächst wird dafür auf einer Fläche von 210 Quadratmetern die alte Pausenhalle teilweise abgerissen, umgebaut und erweitert.

Im Zuge dessen wird auch ein neues Satteldach mit großem Giebel entstehen. Eine Brücke im Obergeschoss soll die beiden alten Gebäudeteile verbinden. Die Kosten für den zweiten Bauabschnitt liegen voraussichtlich bei 800 000 Euro. Allerdings werden die Arbeiten deutlich über die Sommerferien hinaus andauern. Mit einer Fertigstellung des Gesamtprojekts mit einem Volumen von 1,9 Millionen Euro ist im Frühjahr 2020 zu rechnen.

Fast 180 000 Euro werden bei der Oberschule Ganderkesee investiert. Dort stehen ab der 28. Kalenderwoche Elektroarbeiten sowie die Sanierung der Wärmeerzeugungsanlage, also des Heizkessels und des Klein-Blockheizkraftwerks, an. Die Arbeiten werden voraussichtlich drei bis vier Wochen andauern.

An der Oberschule Bookholzberg ist die Flachdachsanierung im Fachklassentrakt geplant. Auf einer Fläche von 950 Quadratmetern wird unter anderem eine 20 Zentimeter dicke Dämmung eingebaut. Auch sollen vier Lichtkuppeln installiert werden. Der Startpunkt für die Maßnahme, die vier bis fünf Wochen in Anspruch nehmen wird, steht noch nicht genau fest. Die Kosten beziffert die Gemeindeverwaltung auf voraussichtlich 125 000 Euro. Zudem fallen rund 10 000 Euro für die Umgestaltung der Eingangshalle an.

Auch an der Grundschule Schierbrok stehen diverse Arbeiten bevor. So werden der Computerraum zum Lehrerzimmer inklusive Küche umgebaut und die Eingangshalle saniert. Im Verwaltungstrakt werden elektrische Markisen als Sonnenschutz installiert. Die Gesamtkosten liegen bei rund 55 000 Euro. Der Einbau einer behindertengerechten Toilette am benachbarten Hort Schierbrok schlägt mit 12 000 Euro zu Buche. Baustart ist jeweils in der 28. Kalenderwoche.

Das Flachdach über dem Verwaltungstrakt wird an der Grundschule Bookholzberg saniert. Auf 160 Quadratmetern wird eine 20 Zentimeter dicke Dämmung eingebaut und es entstehen zehn Lichtkuppeln. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich bei 52 000 Euro liegen. Die Arbeiten werden etwa drei Wochen andauern, der Beginn steht noch nicht genau fest.

Im Jona-Kindergarten am Marderweg werden Bodenbeläge erneuert. Hiervon sind auf circa 115 Quadratmetern zwei Flure, ein Gruppenraum mit Nebenraum sowie eine Garderobe betroffen. Die Arbeiten haben am Montag begonnen und dauern rund zwei Wochen an. Die Kosten betragen etwa 8500 Euro.

Auch am Kindergarten Habbrügger Weg finden Bodenbelagsarbeiten statt. Zwei Flure erhalten auf 51 Quadratmetern für rund 3000 Euro einen neuen Boden. Die Arbeiten gehen in der 28. Kalenderwoche über die Bühne.

Im Kindergarten „Schatzinsel“ in Hoykenkamp rücken die Handwerker ebenfalls in dieser Woche an. Flure und Eingangshalle werden von den Malern verschönert. Zudem wird eine neue Küche eingebaut. Gesamtkosten: rund 8000 Euro.

Malerarbeiten finden ferner auch in der Krippe Lindenstraße, im Kindergarten Bergedorf, im Montessori-Kinderhaus, im Hort Lange Straße sowie an der Oberschule Ganderkesee statt. Gesamtkosten: 18 500 Euro. An der Grundschule Habbrügge wird für 3000 Euro im Verwaltungsbereich ein neuer Fußboden verlegt.