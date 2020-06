Mehr Schüler als gedacht werden sich in den kommenden Jahren in Delmenhorst auf den Weg in die Schule machen. Deshalb benötigt die Stadt dringend eine Schulentwicklungsplanung, die zurzeit allerdings ins Stocken geraten ist. (Ralf Hirschberger/dpa)

Die Schulentwicklung in Delmenhorst ist das drängendste bildungspolitische Thema der Stadt. Denn die massiv in die Höhe geschossene Zahl an unversorgten Krippen- und Kindergartenkindern zeigt eindringlich, dass in der Stadt aktuell viel mehr Kinder leben als lange Zeit prognostiziert. Und das Problem mit dem fehlenden Platz in Kindertagesstätten wird sich wie eine Lawine über die Grund- bis in die weiterführenden Schulen wälzen. Das Konzept zur Grundschulentwicklungsplanung soll Antworten auf wichtige Fragen liefern. Allerdings wird sich alles verzögern. Wegen Corona.

Eigentlich sollte Gutachter Heinfried Habeck vom Essener Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen am 15. Oktober vortragen, was die Delmenhorster Politik bezüglich der Grundschulen entscheiden soll. Jetzt wird es voraussichtlich das erste Quartal 2021, bis es zum Vortrag kommt. „Zentraler Bestandteil der Grundschulentwicklungsplanung ist die Beteiligung der Akteure, die im Kontext Grundschule und der pädagogischen Betreuung der Kinder eine zentrale Rolle spielen. Aufgrund dessen ist der Austausch in zahlreichen Arbeitsgruppen geplant, um eine möglichst hohe Partizipation zu erreichen. Das Zusammentreffen in diesen großen Arbeitsgruppen war in dieser Zeit nicht möglich“, erklärt die Verwaltung, warum nicht mit Instrumenten wie Video-Konferenzen beziehungsweise schlicht E-Mails und Telefonaten gearbeitet werden konnte. Auch die Elternbeteiligung, die mit einer Befragung im März gestartet wurde, geriet ins Stocken, sodass am Dienstag vergangener Woche der zweite Anlauf begonnen wurde.