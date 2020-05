Schulleiterin Katrin Wutschke, Chemielehrerin Sibylle Wriedt und Kameramann Jannik Weinholtz beim Filmdreh. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Europaweit müssen Schüler derzeit auf einen wichtigen Teil ihres Lebens verzichten – die Schule. Was sich anfangs wie verlängerte Ferien angefühlt hat, wird zunehmend zur Belastung. Vor allem für diejenigen, die kurz vor dem Schulabschluss oder Schulwechsel stehen. So auch für die Grundschüler der vierten Klasse. Im August sollen sie auf die weiterführenden Schulen wechseln, ohne die Chance, diese vorher kennenzulernen.

„Normalerweise findet jedes Jahr ein Tag der offenen Tür statt, an dem die Kinder das Gebäude und die Lehrer kennenlernen und an Schnupperstunden in unbekannten Unterrichtsfächern wie Chemie und Physik teilnehmen können“, sagt Sarah Mänz, Lehrerin am Max-Planck-Gymnasium und Koordinatorin im Bereich Schulentwicklung. Das alles fällt wegen Corona aus. Deswegen hat das Maxe sich jetzt eine kreative Alternative ausgedacht, um das Kleine Maxe, die Außenstelle der Schule, an dem die Jahrgänge fünf und sechs unterrichtet werden, vorzustellen. „Wir haben uns gedacht: Wenn die Schüler nicht zu uns kommen können, kommen wir eben zu ihnen“, erzählt die Englisch- und Deutschlehrerin. So ist in Zusammenarbeit mit der Agentur Filmflut aus Bremen eine digitale Schulführung entstanden, die den Schülern einen kleinen Einblick geben soll und die Gesichter zeigt, die sie später im Unterricht wiedersehen werden.

Es ist eine dieser kreativen Ideen, um die Krisenzeiten zu überbrücken. Trotzdem wirkt es bizarr, als das Filmteam durch die menschenleeren Gänge der Schule streift. „Hier würde es jetzt eigentlich von Schülern nur so wimmeln“, sagt Schulleiterin Katrin Wutschke auf dem Pausenhof in die Kamera. Im Hintergrund sind es einige wenige Lehrer, nicht Schüler, die Körbe auf dem Basketballplatz werfen und die Szene mit Leben füllen. Die Schulführung geht weiter: Computerraum, Robotik-AG, Englischunterricht. Zuletzt geht es in den Chemieraum, wo Sibylle Wriedt ein paar Experimente mit dem Bunsenbrenner und Haushaltslösungen präsentiert.

Das Gymnasium geht innovativ und flexibel mit der neuartigen Situation um, das zeigt sich nicht nur beim Filmdreh. „Momentan steht alles unter dem Leitsatz ‚Schule neu denken‘“, erklärt Marco Castiglione, Lehrkraft für Politik und Mathematik. „Wir nehmen Abstand zu etablierten Routinen und entwickeln neue, vor allem hinsichtlich des Unterrichts.“ Dieser findet momentan digital auf I-Serv, der Kommunikationsplattform der Schule, statt. „Mit I-Serv waren wir digital von Anfang an gut aufgestellt,“ findet Mänz. Die interaktive Kommunikationsplattform gehörte schon vor der Krise zum Schulalltag, jetzt wurde diese ausgebaut und erweitert. „Bei I-Serv finden die Schüler ihre Unterlagen und Erklärvideos, es gibt eine Mail- und Messengerfunktion und auch Videokonferenzen finden hier statt“, erzählt Castiglione.

Wichtig sei dem Kollegium dabei, die datenschutztechnisch unbedenkliche Plattform abwechslungsreich zu bespielen und neben Infoschreiben auch Ton und Bild zu nutzten. „Die Infrastruktur für den digitalen Unterricht ist da, wir als Lehrer sind dazu aufgefordert, die Plattform pädagogisch mit Leben zu füllen“, findet Castiglione. Dabei werden die Lehrer teils selbst wieder zu Schülern, wenn sie sich mit Videoschnitt und Co. auseinandersetzen. Castiglione sieht das Ganze aus einem positiven Blickwinkel: „In jeder Krise gibt es auch Chancen, Dinge zu ändern. Daher bin ich sicher, dass wir vieles, was wir für den digitalen Bereich erarbeitet haben, auch in Zukunft beibehalten werden.“

Natürlich habe das Homeschooling aber seine Grenzen, merkt der Lehrer an. „Vieles funktioniert online, aber nicht alles. Bestimmte Gedankenprozesse werden nur gemeinsam angestoßen“, sagt der Politiklehrer. Außerdem wurden die Stundenpläne der Schüler entschlackt. „Wir konzentrieren uns auf vier bis fünf Fächer. Diese werden zwei Wochen lang intensiver bearbeitet, dann tauschen wir. Innerhalb von sechs Wochen haben die Schüler dann alle ihre Fächer bearbeitet“, erklärt der Koordinator. Dieses System diene vor allem dazu, die Schüler nicht mit einem duzend verschiedener Arbeitspakete zu überhäufen, denn das würde nur demotivierend wirken.

Neben dem digitalen Unterricht gibt es am Maxe eine Notbetreuung, ein offenes Angebot, das vor allem nach den Osterferien öfter in Anspruch genommen wurde. Mit etwa drei bis vier Schülern ist das Ganze jedoch recht überschaubar. „Zusätzlich zur Notbetreuung bieten wir weitere Unterstützungsangebote wie die Ausleihe elektronischer Endgeräte, einem Druckservice oder telefonische Sprechzeiten für Lehrer, Eltern und Schüler an“, fügt Castiglione hinzu.

Trotz vieler kreativer Ideen und wöchentlichen Telefonaten mit den Schülern, fehlt Mänz das soziale Miteinander – auch mit den Kollegen. „Mir fehlt einfach dieser emotionale Teil des Berufs“, betont sie. Daher sei man am Maxe froh, dass ab dem 11. Mai zumindest die Abiturienten der zwölften Klassen zurückkehren können. „Die Wiederaufnahme des Unterrichts für den Jahrgang war eine große Herausforderung mit viel Planungsaufwand“, erzählt Schulleiterin Wutschke. Um Schüler und Lehrer zu schützen, wurde ein Wegeplan mit Einbahnstraßensystem entwickelt, um direkte Begegnungen zu minimieren. Wasch- und Klassenräume wurden so umstrukturiert, dass jeder ausreichend Zeit hat, sich die Hände zu waschen und Abstandsregelungen eingehalten werden können.

„In den Pausen ist die Gefahr der Annäherung besonders groß. Deswegen wird es leicht versetzte Pausenzeiten und vorübergehend neue Sitzgelegenheiten geben,“ berichtet Wutschke. Das Schulleben wird ein anderes sein – und doch ist die Direktorin sehr froh, dass der Schulbetrieb allmählich wieder aufgenommen werden kann. „Wir freuen uns darauf, dass Schulleben hochzufahren. Das Zusammenkommen und die Gemeinschaft ist neben dem Schulstoff das Wichtigste an Schule“, findet sie.

Dann können auch die Neuzugänge des Gymnasiums Schule, Mitschüler und Lehrer persönlich kennenlernen. Bis dahin können sie sich die digitale Schulführung aller Voraussicht nach ab dem 6. Mai auf der Homepage der Schule anschauen. Dort finden Interessierte auch alle Infos zur Anmeldung.