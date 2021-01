Die Stadt Wildeshausen plant die Übernahme des frei gewordenen IGS-Gebäudes in Spasche. (INGO MöLLERS)

Das Schulkarussell in Wildeshausen nimmt erneut Fahrt auf. Bürgermeister Jens Kuraschinski hat am Donnerstag, 4. Februar, zu einer Sitzung des Schulausschusses und des Stadtrates eingeladen. Einziger Tagesordnungspunkt: Anmietung/Ankauf des IGS-Gebäudes Gut Spasche. Kuraschinski bezeichnet die Übernahme des im vergangenen Sommer frei gewordenen IGS-Gebäudes an der Dr.-Pickart-Straße als hervorragende Möglichkeit, den Platzbedarf der Schulen zu decken und die Raumsituation zu entspannen. Die Stadtverwaltung drängt auf eine schnelle Entscheidung.

Damit hat die Stadtverwaltung die Idee der Ratsmitglieder Manfred Rebensburg (Grüne) und Wolfgang Sasse (CDU) aufgegriffen und kalkuliert. Deren Ansatz ist, dass die Hunteschule (Förderschule) nicht, wie geplant, im nächsten Sommer in die Liegenschaft der Sankt-Peter-Grundschule umzieht, sondern in das IGS-Gebäude in Spasche. Damit könnte die Holbein-Grundschule das angrenzende Gebäude der Sankt-Peter-Schule allein übernehmen und ihre Platzprobleme sofort lösen.

Ursprünglich war geplant, dass die Hunte- und die Sankt-Peter-Schule die Gebäude tauschen. Entsprechende Umbauten und Anbauten sind in Arbeit. Danach wäre die Förderschule ab Sommer der neue Nachbar der Holbein-Grundschule geworden. Jedes Jahr sollte die Grundschule Räume der Förderschule übernehmen, bis sie im Jahr 2027 ausgelaufen ist. Während die Hunteschule jedes Jahr kleiner wird, wird die Holbeinschule größer, bis sie in allen Jahrgängen vierzügig ist. Offensichtlich wächst die Holbeinschule durch Zuzüge aber schneller als erwartet, sodass neue Klassencontainer aufgestellt werden mussten. Die könnten im Sommer, sofern die Stadt das IGS-Gebäude übernimmt, wieder abgebaut werden.

Und was passiert dann mit dem neuen Anbau für die Hunteschule hinter der Sporthalle Sankt-Peter-Straße? Der könnte an die benachbarte Realschule gehen, die ebenfalls Platzprobleme hat und eigentlich erweitert werden soll. Der Anbau müsste dann nicht mehr realisiert werden. Zudem könnten die Containerklassen wieder abgebaut werden. Und: Den erst in einigen Jahren vorgesehenen Ausbau der Hauptschule könnte die Stadt eventuell vorziehen.

Sollte dieser Weg beschritten werden, hätte die Förderschule in Spasche weiterhin ein eigenes Gebäude und könnte, sollte das Land die Förderschulen Lernen doch erhalten wollen, dort bleiben. Eine Sporthalle gibt es auch. Verkehrsseitig ist die Schule unweit des Nordrings und Westrings für Busse und Taxen mit den auswärtigen Schülern gut angebunden. Die Kreisverwaltung ist nach Aussage von Schulamtsleiter Maik Ehlers von der Stadtverwaltung informiert worden, will sich aber erst dazu äußern, wenn entsprechende Beschlüsse gefasst sind.

Sitzungen im Hybridmodell

Die Sitzung des Schulausschusses am Donnerstag, 4. Februar, um 18 Uhr hält unterdessen noch eine Premiere bereit. Denn erstmals wird diese als Hybridveranstaltung organisiert. „Die Corona-Krise darf nicht dazu führen, dass das ganze politische Leben in Wildeshausen auf Eis gelegt wird“, sagt Bürgermeister Jens Kuraschinski. Deshalb hat er sich zusammen mit dem Ratsvorsitzenden Günter Lübke entschlossen, während der Pandemiezeit verstärkt auf Videokonferenzen zu setzen. Nachdem es Hatten bereits Mitte Januar vorgemacht hat (wir berichteten), werden nun auch in Wildeshausen die Ausschuss- und anschließende Ratssitzungen (19.30 Uhr) als Hybridveranstaltungen organisiert. Eine Hybridsitzung ist eine Mischung aus Video- und Präsenzkonferenz. Die Ratsmitglieder können entscheiden, ob sie in die Sporthalle kommen oder via Computer von zu Hause aus teilnehmen wollen. „Für den Bürgermeister gilt aber Präsenzpflicht“, sagt Kuraschinski.

Die Bürger haben bezüglich der Sitzungen keine Wahl. „Wer den Fachausschuss oder die Ratssitzung verfolgen will, muss in die Sporthalle kommen“, erklärt der Bürgermeister. Wer teilnehmen will, muss eine FFP2-Maske tragen. „Wir appellieren an Interessengruppen, nicht mit vielen Leuten teilzunehmen, sondern ein oder zwei Vertreter zu schicken“, sagen Lübke und Kuraschinski. Eine Anmeldung im Stadthaus sei sinnvoll, aber nicht Pflicht. „Die Öffentlichkeit ist uns wichtig“, betonen beide. „Die Hauptsatzung der Stadt Wildeshausen erlaube aber noch keine Live-Übertragungen von Ausschüssen und Ratssitzungen“, sagt der Ratsvorsitzende. In der Niedersächsischen Kommunalverfassung stehe, dass Livestreams ausdrücklich vom Rat erlaubt werden müssen. Darüber habe der Rat aber nicht abgestimmt.

Solch eine Hybridsitzung ist nach den Worten des Bürgermeisters eine Herausforderung. Jedes Ratsmitglied erhalte eine Einweisung am Computer, weil darüber ja auch abgestimmt wird. Hinsichtlich der Videokonferenztechnik bediene sich die Stadt auch professioneller Hilfe von außen.

Die Politik hat die Stadtverwaltung im Dezember beauftragt, die Kosten für Live-Übertragungen, Aufzeichnung und Bereitstellung der Aufzeichnungen von Ratssitzungen und Fachausschusssitzungen zu ermitteln. Außerdem sollen die Umsetzungsmöglichkeiten geprüft werden, gegebenenfalls auch die Umsetzung durch externe Dienstleister wie Medienhäuser. Die Ergebnisse sollen danach dem Stadtrat zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden. Soweit sei es aber noch nicht, erklärte Bürgermeister Kuraschinski.