Rund um die St.-Peter-Schule in Wildeshausen sollen Auto- und Fahrradverkehr entzerrt werden. (Martin Siemer)

An jedem Schultag herrschen an der Schillerstraße und an der St.-Peter-Straße nahezu chaotische Zustände. Schulbusse, jede Menge Eltern-Taxis und dazwischen Grundschüler, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu ihrer Schule wollen. Zum Glück sind bislang Unfälle mit schweren Folgen ausgeblieben. Dennoch sah die Gruppe von Grüne und Piraten im Wildeshauser Stadtrat dringenden Handlungsbedarf. Bereits im September 2019 stellten sie einen Antrag, um den Verkehr in diesem Bereich zu entzerren und die Verkehrssicherheit für Schüler zu verbessern.

Jetzt, ein Jahr später, verabschiedete der Ausschuss für Ordnung, Soziales und Familie (OSF) des Rates einstimmig entsprechende Maßnahmen. In der Zeit dazwischen hatte die Planungsgemeinschaft Verkehr aus Hannover (PGV) ein entsprechendes Konzept erarbeitet, das Planer Rainer Dagele im Ausschuss vorstellte. Dabei machte Dagele deutlich, dass der Fahrzeugverkehr immer und überall ein Problem an den Schulen sei.

In Wildeshausen wird künftig in dem Bereich zwischen Schillerstraße und Lessingstraße eine Fahrradzone eingerichtet, mit dem Zusatz „Anlieger frei“. Autofahrer dürfen dort mit maximal 30 Stundenkilometern unterwegs sein. „Der Radverkehr darf weder gefährdet noch behindert werden“, unterstrich Dagele. Notfalls müssten die Autofahrer die Geschwindigkeit noch weiter drosseln.

Für die Hol- und Bringdienste durch die Eltern werden an der Grünfläche zwischen Adolf-Menzel-Straße, Goethestraße, Alexanderstraße und Uhlandstraße entsprechende Zonen eingerichtet. Damit verlagert sich allerdings der Schwerpunkt des Verkehrs mitten in das Wohngebiet. Geplant ist außerdem eine Einbahnstraßenregelung auf der Holbein- und Goethestraße in Richtung St.-Peter-Straße. Diese beiden Straßen werden zudem für den Kraftfahrzeugverkehr werktags zwischen 7 und 14 Uhr gesperrt. Auch hier gilt die Regelung „Anlieger frei“, damit unter anderem auch Pflegedienste und Paketdienste diese Straßen befahren dürfen. Günter Lübke (CDU) beantragte in diesem Zusammenhang, dass Kinder mit eingeschränkter Mobilität auch weiterhin direkt zur Schule gebracht werden dürfen.

„Dieses Vorhaben ist ein Leuchtturmprojekt für die Förderung des Radverkehrs. Davon lassen sich andere Kommunen bestimmt gerne inspirieren“, war sich Dagele sicher. Sprecher aller Fraktionen begrüßten die geplanten Änderungen. Doch es gab auch kritische Bemerkungen.

Frank Stöver (CDW) mutmaßte, dass viele Eltern ihre Sprösslinge nicht nur schnell aus dem Auto steigen lassen würden, sondern vielleicht auch noch ein Gespräch mit anderen Eltern führten. Woldemar Schilberg (SPD), von Beruf selbst Lehrer an der Harpstedter Grundschule, warb bei den Eltern dafür, ihre Kinder zu Fuß zur Schule gehen zu lassen: „Für uns Lehrer ist es sehr schön, wenn die Kinder sich schon ausgequatscht haben, wenn sie in die Schule kommen.“ Corinna Riedel-Seebacher (UWG) beantragte, das Thema auch im Schulausschuss zu beraten. Immerhin sind dort auch Lehrer und Elternvertreter beteiligt, anders als im OSF.

Auch Stefan Brors (CDW) vermutete noch viel Informationsbedarf bei den Eltern: „Ich sehe das große Problem bei den Eltern, das muss mit diesen kommuniziert werden.“ Schließlich votierte der Ausschuss einstimmig für die geplanten Veränderungen mit der von Lübke beantragten Ergänzung. Auch der Beratung im Schulausschuss wurde bei einer Enthaltung einstimmig zugestimmt.

Allerdings kippte der im Anschluss nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss die Beratung im Schulausschuss wieder. Damit bewies die Wildeshauser Kommunalpolitik einmal mehr, zu welchen Volten sie imstande ist. Bei Ralf Menke, Elternvertreter im Schulausschuss, stieß das auf Unverständnis: „Ich hätte mir schon gewünscht, dass die Eltern mit einbezogen worden wären.“ Menke sieht auch eine Aussage des Planers Dagele kritisch. Dieser hatte in der Sitzung gesagt, dass man mit der Umsetzung erst einmal anfangen wolle, um dann bei Bedarf nachzusteuern. „Ich sehe die Akzeptanz problematisch, wenn das nicht von Anfang an klappt“, sagte Menke im Gespräch mit dem DELMENHORSTER KURIER.