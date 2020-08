Diebe in Ganderkesee

Schuppen aufgebrochen

Jacqueline Schultz

Werkzeuge und Autoreifen haben unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag bei einem Einbruch in einen Gartenschuppen an der Straße Kochs Feld in Ganderkesee erbeutet. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.