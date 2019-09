Feuerwehreinsatz in Delmenhorst

Schuppenkomplex steht in Flammen

Jochen Brünner

An der Grünen Straße in Delmenhorst ist am Sonnabendabend ein Schuppenkomplex in Flammen aufgegangen. Die Ursache ist noch unbekannt.