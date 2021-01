Margret Hantke von der Delmenhorster Liste hat selber lange für Delbus gearbeitet. Nun macht sie sich für FFP2-Masken in den Fahrzeugen stark. (INGO MÖLLERS)

Der Mund-Nasen-Schutz ist im öffentlichen Nahverkehr bereits seit Monaten so selbstverständlich wie eine Fahrkarte. Doch seitdem Bayern für Fahrgäste das Tragen einer FFP2-Maske vorgeschrieben hat, ist die Ansteckungsgefahr in Bussen und Bahnen wieder bundesweit ein Gesprächsthema. Der bessere Schutz vor den Aerosolen dürfte auch am Dienstag auf der Agenda stehen, wenn Kanzlerin und Länderchefs erneut über schärfere Corona-Regeln beraten. In Delmenhorst liegt schon ein Vorschlag bereit, wie die Verfügbarkeit von FFP2-Masken verbessert werden kann. Die im Stadtrat vertretene Delmenhorster Liste (DL) fordert, am ZOB und eventuell an weiteren sinnvollen Orten der Stadt Automaten zur Ausgabe der Masken aufzustellen. Mit Sponsoren könnten die Masken kostenlos sein.

Ratsfrau Margret Hantke, die für Delbus selbst als Busfahrerin und Verkehrsmeisterin gearbeitet hat, ist davon überzeugt, dass die Maskenpflicht im Nahverkehr noch sehr lange nötig sein wird. „Das Virus wird im Frühjahr nicht verschwinden. Und die mutierte Variante aus Großbritannien könnte die Ansteckungsgefahr erhöhen“, warnt sie. Hantke befürwortet deshalb eine FFP2-Maskenpflicht, wie sie in Bayern bereits gilt. Anders als Stoff- oder OP-Masken sind diese auch ein Schutz für den Maskenträger selbst. Die Filterfunktion hemmt das Einatmen von Aerosolen der Mitmenschen und schützt so auch vor Coronaviren.

Vorbild ist die Stadt Wien. Die dort installierten Automaten gleichen auf den ersten Blick einer Werbetafel. Tatsächlich ist es aber möglich, per Smartphone einen QR-Code zu scannen und so eine Atemmaske zu erhalten. Für die DL ist dies praktisch, wenn die eigene Maske entweder vergessen wurde oder defekt ist. In ihrem Antrag im Stadtrat nennt die DL auch die Möglichkeit, die Maskenausgabe mit Hilfe von Sponsoren kostenfrei zu organisieren.

Heinrich-Karl Albers (CDU), Vorsitzender im Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr, kritisiert den Vorschlag der DL: „Die Automaten sind überflüssig. Masken sind in jeder Apotheke erhältlich. Ich habe sie immer dabei, wenn ich vor die Haustür gehe. Daran haben sich die Menschen inzwischen gewöhnt.“ Es sei wichtig, die Ansteckungsgefahr in den Bussen durch Masken und Abstand zu reduzieren. Die Beschaffung ist für Albers in Delmenhorst aber kein Problem mehr. Der Christdemokrat beurteilt die Initiative der DL als puren Aktionismus: „Das ist Beschäftigungstherapie für die Stadtverwaltung. Die Delmenhorster Liste ist stolz darauf, viele Anträge einzureichen. Man sollte aber auch darauf schauen, wie viele von denen abgewatscht werden.“

Im derzeitigen Lockdown ist es ohnehin schwierig, die Anträge der Fraktionen in einen politischen Beschluss zu verwandeln. Mit einem Verweis auf den Infektionsschutz hat der Rats- und Sitzungsdienst die für kommende Woche angesetzte Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Verkehr in die erste Februarwoche verlegt. Doch bei einer Verlängerung der aktuell geltenden Corona-Regeln wäre auch dieser neue Termin kaum zu halten.

„Das ist ein Problem, weil jede Menge Anträge auf Halde liegen, die dann nicht beraten werden können“, warnt Albers. Trotzdem müsse man diese Entscheidung akzeptieren, der Infektionsschutz sei sehr wichtig. Anträge ohne Vorberatung im Rat zu beschließen, ist für Albers keine Option: „Es braucht den Austausch in den Fachausschüssen und die Vorbereitung durch Experten.“ Gleichzeitig könne aber auch die Kommunalpolitik nicht auf Dauer stillstehen.

Für Albers und Hantke ist es gut möglich, dass FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr nach bayerischem Vorbild bald in ganz Deutschland Pflicht sind. Menschen mit einem geringen Einkommen könnten das im eigenen Portemonnaie spüren, weil die Modelle nur selten für weniger als zwei Euro pro Stück erhältlich sind. Zudem lassen sie sich nicht wie Stoffmasken waschen und mehrfach verwenden.

Margret Hantke sieht in dem Preis aber kein großes Problem: „Wer älter ist oder Vorerkrankungen hat, erhält Gutscheine.“ Gemeint ist ein Beschluss der Bundesregierung, wonach Krankenkassen zwei Coupons für je sechs FFP2-Masken verschicken sollen. Die Zuzahlung beträgt jeweils zwei Euro. Nach Angaben des Deutschen Apothekerverbands läuft dies bisher aber nur sehr schleppend an.

Delbus: Ansteckungsgefahr niedrig

Die Sorge um Ansteckungen im Nahverkehr beschäftigt das Unternehmen Delbus schon seit Beginn der Pandemie. „Bis heute hat sich niemand nachweislich in unseren Bussen mit Corona angesteckt“, versichert Geschäftsführer Carsten Hoffmann. Von seinen 105 Mitarbeitern hätten sich lediglich zwei mit dem Virus infiziert. „Die Kollegen hatten aber schon über eine Woche Urlaub, deshalb ist die Ansteckung nicht am Arbeitsplatz passiert“, erläutert er.

Zusätzlich zur allgemeinen Maskenpflicht hat Delbus auch selbst den Infektionsschutz erhöht. Alle Kontaktflächen und Polster haben eine besondere Beschichtung erhalten, die Viren nach eigenen Angaben binnen einer Stunde zu 99,9 Prozent abtötet. Auch die Lüftungsanlagen werden in den kommenden ein bis zwei Wochen so umgebaut, dass sie Viren aus der Luft filtern können. Zudem sind die Busse durch den eingeschränkten Schulbetrieb und Homeoffice aktuell deutlich leerer. Gleichzeitig ist die Taktung der Linien unverändert. „Das Fahrgastaufkommen ist bei uns grundsätzlich auch nicht mit dem dichten Gedränge in Berlin oder Frankfurt zu vergleichen“, betont Hoffmann. Abstand zu halten sei aktuell ohne Probleme möglich. Der Geschäftsführer weiter: „Ein Bus ist auch kein geschlossener Raum. Mit den großen Türen ist an jeder Haltestelle ein Luftaustausch möglich.“