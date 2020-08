Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonnabend gegen 19.50 Uhr auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Hude ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 23-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Wittmund zwischen dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Hatten nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit Teilen der Mittelschutzplanke. Den entstandenen Schaden schätzten die Beamten auf 2000 Euro. Bei der Unfallaufnahme gab der 23-Jährige an, dass er einem SUV ausweichen musste und deshalb von der Fahrbahn abkam. Der SUV konnte später von Beamten der Polizei Delmenhorst angehalten werden. Die Schilderung des Unfallhergangs der 49-jährigen Fahrerin aus Hannover stimmte allerdings nicht mit den Angaben des 23-Jährigen überein. Beide gaben aber an, dass es einen weiteren Zeugen des Unfalls geben müsste. So sei der Fahrer eines grauen Kleinwagens an der Unfallstelle vorbeigekommen und auch kurzfristig mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf den Standstreifen gefahren. Dieser Fahrer sowie andere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 44 35 / 9 31 60 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.