Schwarzer Karton, in Meerwasser gebadet und dann geknetet. Christian Haake schafft damit im Werk "La Mär" eine faszinierende Meeresansicht. (Tobias Hübel)

Das kleine Schwarze hatte es Ulla Lange gleich angetan. Aus der Ferne ist es unscheinbar, man muss schon näher herantreten, um dieses Spiel mit der Wirklichkeit, dieses Spiel mit der eigenen Wahrnehmung, ganz zu begreifen. Darum, um das Spiel, geht es dem Bremer Künstler Christian Haake in seinem Werk. Denn, ganz sachlich und fürchterlich nüchtern betrachtet, handelt es sich bei „La Mär“ um schwarzen Karton, unten nass gemacht, geknetet. Fertig.

Doch wer direkt davorsteht und sich sinken lässt, der hört die Wellen rauschen und plätschern, der glaubt Haake seine Mär vom Meer. Auch weil der Karton eben nicht einfach nur geknittert ist, sondern sich wölbt, hervorsteht, wogt. Die glatte Fläche darüber wirkt im Kontrast wie ein sternenleerer Nachthimmel. Dass Haake für diese Arbeit den Karton auch wirklich in Meerwasser gebadet hat, ist im Grunde nichts als ein entzückendes Detail, das aber eben das Spiel mit der „subtilen poetischen Destabilisierung“ von Realität und Wahrnehmung auf die Spitze treibt, wie der Bonner Museumsdirektor Stephan Berg Haakes Ansatz einmal umschrieb.

„Obwohl es sich dabei um ein stilles Bild handelt, ist es gleichzeitig sehr bewegt“, sagt Ulla Lange, die die Begegnungen mit Christian Haake während seiner Einzelausstellung „Fluid“ noch in sehr guter Erinnerung hat. „Christian Haake ist ein sehr bescheidener, zurückhaltender, sehr kluger, unglaublich belesener Mann“, erzählt sie. Und als der Freundeskreis Haus Coburg Haake in seinem Atelier besuchte, hatte sie extra einen Schokoladenkuchen gebacken, die Füllung ein wenig aprikotiert, die Leckerei mit Kuvertüre veredelt, unter anderem mit dem Ausstellungstitel „Fluid“. „Und als wir in Bremen ankamen, merkte ich: Ich hatte den Kuchen vergessen“, erzählt Ulla Lange. Mit dem Atelier-Exemplar wurde dann einen Tag später das Team des Haus Coburg versorgt, zur Finissage backte sie noch einen neuen.

„Das Bild ‚La Mär‘ hat sich bei mir fest eingeprägt“, erzählt Ulla Lange. Weil es sie genau an das erinnert, was sie fühlt, wenn sie am Strand sitzt und dem Spiel der Wellen zuschaut, „wie sie immer wieder kommen, wie sie immer wieder gehen. Dieses Immer-wieder gibt mir die Gewissheit, dass die Natur eine Kraft ist, die weit über das hinausgeht, was wir uns als Menschen vorstellen können“, sagt Ulla Lange. Aber natürlich ist das Meer so viel, nun ja, mehr. Nicht nur in der Kunst. „Da ist es natürlich immer wieder ein Sehnsuchtsort“, sagt sie. „Ich denke aber, wenn ich Meer höre, auch immer ans Mittelmeer, an die Situation der Flüchtlinge, die nicht die Chance erhalten, mit ihren Booten in einen Hafen einzulaufen.“ Es ist ein Gedanke, der sie bedrückt. Und es ist ein Thema, das in Corona-Zeiten aus dem Blick geraten ist.

Zu sehen sollte „La Mär“ eigentlich gerade in der Städtischen Galerie Haus Coburg in der Ausstellung „Fly. Arne Rautenberg betextet Werke der Sammlung“ sein. Aber die macht gerade Corona-Pause. So geraten die Bilder auch etwas aus dem Blick, deswegen wird im DELMENHORSTER KURIER jeden Mittwoch eins präsentiert. „La Mär“ hängt im zweiten Obergeschoss, die Wand wurde extra schwarz gestrichen, um das Bild so gut wie möglich zu präsentieren. „Im gleichen Raum hängt noch das Haake’sche ‚Millimeterpapier‘, eine kleine Zeichnung von Astrid Brandt, außerdem sind noch Jan Schmidt und Dianna Sirianni am Start“, erklärt Galerie-Chefin Annett Reckert, was die Besucher im Museum nun eigentlich schon seit Ende März sehen sollten. Und wo sie jeden Mittwoch ein Liebslingsbild in einer besonderen Führungsreihe von Freunden des Hauses vorgestellt bekommen sollten.

Der Künstler-Kurator von „Fly“, der in Kiel lebende Dichter Arne Rautenberg, hat natürlich auch zu „La Mär“, wie zu jedem der Werke, die er aus der Sammlung der Städtischen Galerie ausgewählt hat, einen Text verfasst: „Außer mir“ heißt er. Und so geht er: „Ein Mann/betrachtet/das Meer/und sieht/einen Mann/der das Meer/betrachtet“.