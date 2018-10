Besonders schlimm erwischte es am Freitagnachmittag eine 25-jährige Frau aus Osterholz-Scharmbeck: Sie war auf der A28 von der Fahrbahn abgekommen und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug im Seitenraum, sodass die Feuerwehr sie mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreien musste. (Nonstop News)

Nicht weniger als 31 Verkehrsunfälle hat die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch am Freitagnachmittag innerhalb weniger Stunden registriert. Besonders schlimm war es auf der Autobahn 28 zwischen den Anschlussstellen Ganderkesee-West und Delmenhorst-Adelheide, wo sich zwischen 14.55 und 17.10 Uhr gleich drei Unfälle ereigneten, bei denen sieben Menschen überwiegend schwer verletzt worden sind. Die Schäden an den beteiligten Fahrzeugen beziffert die Polizei auf insgesamt 55.000 Euro.

Das Unheil begann, als eine 38 Jahre alte Delmenhorsterin an der Anschlussstelle Deichhorst auf die A28 in Richtung Bremen auffahren wollte. Am Ende der Auffahrt kam sie mit ihrem Fahrzeug aufgrund eines technischen Defektes nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Betongleitwand. Anschließend schleuderte das Fahrzeug nach links auf den Hauptfahrstreifen und kollidierte dort mit dem Fahrzeug eines 49-jährigen Autofahrers aus Bad Zwischenahn. Dessen Fahrzeug schleuderte daraufhin noch gegen die Mittelschutzplanke. Im Auto aus Bad Zwischenahn wurde die 47 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt und daher in ein Krankenhaus gebracht. Die 38 Jahre alte Delmenhorsterin und ihr neun Jahre alter Sohn kamen mit dem Schrecken davon. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Weil Haupt- und Überholfahrstreifen durch den Unfall blockiert waren, bildete sich sofort ein längerer Stau. Dessen Ende übersah gegen 15.55 Uhr ein 82-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst, der kurz vor der Abfahrt Ganderkesee-Ost auf das Fahrzeug eines 30-jährigen Niederländers auffuhr. Durch den Aufprall wurde dessen Wagen wiederum auf ein Gespann eines 69-jährigen Hannoveraners geschoben. Bei diesem Unfall wurden vier Menschen, nämlich der Unfallverursacher sowie die drei Insassen aus dem niederländischen Fahrzeug, schwer verletzt. Der 69 Jahre alte Hannoveraner kam mit leichten Verletzungen davon. Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz und transportierten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Sachschaden in diesem Fall: etwa 20.000 Euro.

Für die Bergungsarbeiten musste der Hauptfahrstreifen bis gegen 17.45 Uhr gesperrt werden. Aufgrund des Feierabendverkehrs kam es nach Polizeiangaben zu Verkehrsbehinderungen mit einer Staulänge von bis zu drei Kilometern.

Feuerwehr befreit eingeklemmte Frau

Um 17.10 Uhr kam es zwischen den Anschlussstellen Delmenhorst-Deichhorst und Delmenhorst-Adelheide zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei dem eine 25 Jahre alte Autofahrerin aus Osterholz-Scharmbeck schwer verletzt wurde. Laut Polizeibericht war die Frau aufgrund von Aquaplaning von der Fahrbahn abgekommen und überschlug sich mit ihrem Fahrzeug im Seitenraum. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Dabei wurde die 25-Jährige in ihrem Wagen eingeklemmt, sodass die Feuerwehr sie mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreien musste. Das Auto erlitt einen Totalschaden, den die Beamten mit etwa 25 000 Euro angeben. Für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen war die Autobahn in Richtung Bremen an der Unfallstelle bis 19.50 Uhr halbseitig gesperrt. Auch dort kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Des Weiteren ereigneten sich im Stadtgebiet zahlreiche weitere, kleinere Unfälle, die aber meist glimpflich ausgingen und bei denen keine Menschen verletzt wurden. Darunter waren etwa Auffahrunfälle auf der Oldenburger Landstraße oder der Marktstraße sowie eine missachtete Vorfahrt auf der Wissmannstraße. Auf der Annenheider Allee geriet ein 37-jähriger Mann aus Hude, der wohl zu schnell unterwegs war, in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Auto eines 55-jährigen Delmenhorsters. Sachschaden: 15.000 Euro.

Im Einmündungsbereich Adelheider Straße/Holzkamper Damm ist zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr ein 21 Jahre alter Fahrradfahrer von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer war aus dem Holzkamper Damm kommend nach rechts auf die Adelheider Straße abgebogen, ohne auf den von herannahenden 21-Jährigen zu achten. Weil der Verursacher, der möglicherweise in einem schwarzen Volvo unterwegs war, von der Unfallstelle flüchtete, sucht die Polizei für diesen Vorfall Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Rufnummer (04221) 15590 in Verbindung zu setzen.