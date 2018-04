Fünf Lastwagen sind am Ende einer Baustelle auf der A 1 ineinander gefahren. (INGO MÖLLERS)

Erneut hat es auf der A 1 zwischen Groß Ippener und dem Dreieck Stuhr einen schweren Unfall gegeben. Dabei ist ein Mann ums Leben gekommen, eine weitere Person wurde leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, sind in den Unfall an diesem Morgen insgesamt fünf Lastwagen verwickelt. Nach derzeitigen Erkenntnisstand ereignete sich der Unfall am Ende der dortigen Baustelle.

Derzeit ist die Autobahn ab Wildeshausen-Nord in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. Auch die Auffahrt Groß Ippener in Richtung Hamburg ist gesperrt, heißt es im vorläufigen Polizeibericht.