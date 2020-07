In der Nacht zu Sonntag kam es auf der Bassumer Straße zu einem Polizeieinsatz wegen eines schweren Unfalls. (DPA)

Harpstedt. Lebensgefährliche Verletzungen hat sich der Fahrer eines Kleintransporters bei einem Unfall in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag auf der Bassumer Straße zugezogen. Wie die Polizei berichtet, war er mit seinem Wagen in Richtung Harpstedt unterwegs, als er kurz vor Mitternacht auf gerade Strecke auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam ihm ein Auto aus Neustadt am Rübenberge entgegen, an dessen Steuer ein 46-jähriger Mann saß, zudem befanden sich dessen 14 und 16 Jahre alten Kinder mit im Wagen. Das Auto des 46-Jährigen kam schwer beschädigt auf der rechten Straßenseite im Grünstreifen zum Stehen, der Transporter kam dagegen nach links von der Straße ab und blieb im Straßengraben liegen. Der 59-Jährige, der eingeklemmt war und durch die Helfer der Freiwilligen Feuerwehren Harpstedt und Beckeln befreit wurde, wurde lebensgefährlich, seine 47-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der 46-jährige Autofahrer zog sich dagegen nur leichte Blessuren zu, seine Kinder blieben unverletzt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 10 000 Euro geschätzt. Die Straße war bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gegen 3 Uhr nachts gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern laut Polizei an.