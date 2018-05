Sieben Fahrzeuge waren insgesamt in den Unfall verwickelt. (Polizei Delmenhorst)

Freitagabend um 19.20 Uhr hat es auf der A1 zwischen Brinkum und Groß Mackenstedt einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge involviert - acht Menschen wurden verletzt.

Ein LKW ist im dichten Feiertagsverkehr zuerst auf den Kleintransporter eines 56-Jährigen aufgefahren, dieser wurde auf einen anderen LKW aufgeschoben. Zwei weitere Kleintransporter wurden dadurch in die Mittelleitplanke gedrückt. Diese wurde soweit in die Gegenrichtung gebogen, das in der Gegenrichtung zwei PKW in die Leitplanke fuhren. Der 56-Jährige musste in ein Bremer Krankenhaus gebracht werden.

Die sieben weiteren Verletzten wurden vor Ort von zwei Notärzten versorgt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro. Die A1 war für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt - zum Teil waren die Staus bis zu 15 Kilometer lang. Um 0.30 Uhr und 1.30 Uhr wurden die jeweiligen Fahrbahnen wieder freigegeben. (hee)