Der bayerische Künstler Kurt Grimm stellt zum ersten Mal im hohen Norden aus. Seine Eisenplastiken beeindrucken durch eine spielerische Leichtigkeit. (INGO MöLLERS)

„Aufgepasst“, sagt Kurt Grimm und zieht mit einem kräftigen Ruck an einer über zwei Meter großen, rostfarbenen Eisenplastik mit ineinander gedrehten Bögen. Und was eben noch wie ein statisches Gebilde wirkte, schwingt plötzlich in langsamen, fast meditativen Auf-Ab-Bewegungen. „Tanzendes Paar“ nennt Grimm dieses Werk, eines von insgesamt 38 Arbeiten unterschiedlichster Formate, die der bayerische Bildhauer ab Sonntag, 5. Mai, unter dem Titel „Von Kreisen und Kuben“ in der Kunstscheune, im Skulpturengarten und in den Räumen der Huder Galerie am Stall (Ebenesch 4 in Kirchkimmen) erstmals im Norden ausstellen wird.

„Diese Dynamik der Bewegung, das ist neu“, erzählt Grimm und verweist auf nur ein weiteres Werk dieser Kunstart: „Bei dieser Plastik können die zwei Teile im Gleich- oder Gegenklang zueinander schwingen, je nachdem, wie man sie stellt“, erklärt er und setzt mit einem Tippen zwei langgezogene, spiralförmige Stahlbögen in Gang.

Was bei Grimms Arbeiten fasziniert, ist die spielerische Leichtigkeit, die er dem massiven Material abgewinnt. Charakteristisch für seine Werke sind dabei vielfach Bögen und Schleifen, mittels derer Grimm neue plastische Räume konstruiert, teils wie in der Luft wirbelnd. Arbeitete Grimm früher auch mit figürlichen Elementen, bedient er sich in seiner heutigen Formensprache vor allem geometrischer Grundformen, von ihm favorisiert sind Kreis und Kubus. „Wobei ich sie nie im Ganzen belasse“, erklärt Grimm. Er zerlege diese Formen in Teile und setze sie immer wieder neu in spannungsgeladene Beziehungen. Diese Machart hat auch Galerist Frank Giesen überzeugt: „Gute Kunst arbeitet mit Brüchen. Und Grimm arbeitet sie gleichsam mit ein.“

Farben mittels Sandstrahl und Leinöl

Akzente setzt Grimm auch mit Farbnuancen. Neben Rosttönen, erzeugt durch die Bearbeitung mit Sandstrahl, - eine schnelle Variante des normalen Rostens an der Luft -, arbeitet er vielfach mit Leinöl, das auf Eisen in einem dunklen, satten Braunton resultiert. Weithin sichtbar ist sein Spiel mit Größen, das Spektrum reicht von Miniaturarbeiten bis hin zu schweren Monumentalplastiken. „Zuvor in Wachs modelliert, lasse ich sie dann - proportional vergrößert - von Kunstgießereien erstellen“, umreißt Grimm den Prozess.

Die Titel seiner Werke hält der passionierte Künstler bewusst offen. Sie lauten etwa „Losgelöst“, „Dialog“ oder „Entwicklung“. „Jeder Betrachter soll noch seine eigenen Gedanken einbringen können“, begründet Grimm, der einer unterfränkischen Bildhauer-Dynastie entstammt.

1960 in Würzburg geboren studierte er nach einer Holzschnitzer-Ausbildung Bildhauerei an der freien Kunstschule Nürtingen. Seit 1985 arbeitet Grimm als freischaffender Bildhauer und gibt als Dozent Vorlesungen an der Darmstädter Hochschule für Gestaltung. In und um Würzburg finden sich zahlreiche seiner Kunstwerke im öffentlichen Raum.

Grimm arbeitet generell mit unterschiedlichsten Materialien, darunter Holz, Glas, Stein oder Metall. In seiner aktuellen Ausstellung steht der Werkstoff Eisen aber im Vordergrund, teils im Materialmix. Dass es ihn nach Hude verschlagen hat, ist übrigens Galerist Frank Giesen zu verdanken, der damit „einigen Empfehlungen aus seinem Kundenstamm“ gefolgt ist. Grimm schmunzelt: „In Richtung Norden bin ich bisher nie über Frankfurt hinausgekommen.“

Für die Huder Ausstellung hat der Würzburger bewusst eine Kombination aus aktuellen und älteren Werken zusammengestellt. Wobei ihm die Wahl nicht leicht fiel. „So produktiv wie in diesem Jahr war ich noch nie. Ich habe endlos viele Ideen. Ich muss mich schon fast zügeln", sagt er.

Die Vernissage beginnt um 15 Uhr. Zur Einführung in die Kunst von Kurt Grimm führen Künstler und Galerist ein Gespräch. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 10. Juni während der Öffnungszeiten mittwochs bis freitags von 15 bis 18 Uhr sowie sonn- und feiertags von 14 bis 18 Uhr. An diesem Sonntag präsentiert sich die Galerie zudem als Teilnehmer der Huder Gartenerlebnisse, die an vielen Orten Einblicke in Privatgärten eröffnen.