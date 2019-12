Bei den stromlosen Häusern in Düsternort verweist die Immobilienverwaltung darauf, dass sie die Einstellung der Stromlieferung nicht zu verantworten habe. (Michael Matthey)

Es werde Licht. Zumindest möglichst bald. In mehreren Mehrfamilienhäusern in Düsternort laufen die Sanierungsarbeiten an der Hauselektronik, sodass die Stromversorgung so schnell wie möglich wieder sichergestellt sein sollte. Die Hausverwaltung Altro Mondo wehrt sich in diesem Zusammenhang allerdings gegen die immer wieder in Berichten aufgestellte Behauptung, dass sie Abtragszahlungen für Strom oder Gas nicht an Versorgungsunternehmen weitergeleitet habe. „Das ist nachweislich falsch“, teilt Christoph Möller mit. Der PR-Fachmann hat die Öffentlichkeitsarbeit für die Immobilienverwaltung übernommen.

Möller erklärt auch, warum diese Darstellung nicht stimmt: „Mieter zahlen nämlich grundsätzlich keine Abschlagszahlungen für ihren Wohnungsstrom an Hausverwaltungen, zumindest nicht in von Altro Mondo verwalteten Häusern. Die Mieter leisten diese Abschlagszahlungen direkt an den Energieversorger.“ Wenn also die Stromversorgung in Wohnungen gekappt worden sei, haben die Mieter ihren Abschlag für Strom nicht gezahlt. Oder sie haben sich nicht ordnungsgemäß bei einem Stromversorger ihrer Wahl angemeldet. „Altro Mondo trägt für diese Stromunterbrechungen keinerlei Verantwortung. Dennoch hat Altro Mondo bereits am 29. November in einer einmaligen Aktion alle offenen Stromrechnungen bezahlt, damit die Mieter über Weihnachten nicht im Dunklen sitzen“, führt Möller aus. Und er bittet sogar, dies „umgehend“ bei der EWE zu erfragen.

Nun, bei dem Energieversorger aus Oldenburg gibt es teilweise Zustimmung bei diesem Thema. Ja, eigentlich ist es Sache der Mieter, den Abschlag für Strom direkt zu bezahlen und sich nach dem Einzug in die Wohnung einen Stromversorger auszusuchen. Nur: „Bei den betroffenen Zählern war unser Vertragspartner die Degag beziehungsweise Altro Mondo“, erklärt Pressesprecher Volker Diebels. Entsprechend habe sich die EWE auch an diesen Kunden, sprich: die Hausverwaltung, wegen der Außenstände gewandt. Warum die Vertragsverhältnisse so aussehen, wie es sich aktuell darstellt, können die Oldenburger natürlich auch nicht beantworten, zumal es eigentlich Usus sei, einen Mieter auf das übliche Prozedere der Energieversorgung bei einer Wohnungsübergabe hinzuweisen. Das tue Altro Mondo auch, sagt wiederum Möller. „Bei solchen Verträgen handelte es sich nach meinem Wissensstand um die Zähler für Allgemeinstrom und für Leerstandswohnungen, aber nicht um den Wohnungsstrom von bewohnten Wohnungen.“

Stromzähler und Leitungen zerstört beziehungsweise schwarz angezapft

Das aber wiederum zeigt schon, dass die gesamte Situation kompliziert ist, was schnell übersehen wird. Nur in einigen Wohnungen wurde der Strom abgeschaltet, weil der Abschlag nicht gezahlt worden ist. In anderen Häusern wurde der Strom ausgestellt, weil es schlicht lebensgefährlich war. Stromzähler und Leitungen wurden zerstört beziehungsweise schwarz angezapft – in leer stehenden Wohnungen, an der allgemeinen Hausversorgung. „Die kriminelle Energie, die hier vorhanden war, ist erschreckend: Die illegalen Leitungen wurden zum Teil an den Außenwänden durch Fenster oder durch Abwasserkanäle verlegt. Dass die EWE hier die Stromversorgung unterbrochen hat, ist angesichts der dadurch angerichteten Schäden nachvollziehbar. Hier bestand Gefahr für Leib und Leben“, erklärt Möller.

Doch auch die Installationen sind mittlerweile in Auftrag gegeben, besondere Sicherheitstüren sollen in Zukunft verhindern, dass sich das Anzapfen wiederholt. Dass das alles so lange dauert und erst nach dem Einschreiten der Stadtverwaltung Ende November, die aus Sicherheitsgründen für einige Blöcke eine Brandsicherheitswache durch Altro Mondo einrichten ließ, in Angriff genommen wurde, erklärt sich dadurch nicht. Möller erklärt es so: „Da es sich um Neuinstallationen handelt, gelten für diese strengere Auflagen. Das erhöht nicht nur die Kosten, sondern auch den zeitlichen Aufwand.“

Ruben Engel, der von Altro Mondo ins Feld geschickte Medienanwalt, erklärte die Verzögerungen auch damit, dass es aktuell schwierig sei, Handwerksbetriebe zu finden: „Die Aufträge an Handwerksfirmen sind schon lange erteilt. Auf die Dauer der Instandsetzungsmaßnahmen hat unsere Mandantin keinen Einfluss, vielmehr hängen diese von den Kapazitäten der ausführenden Fachfirmen ab.“ Nun: In der vergangenen Woche war ein Bremer Handwerksbetrieb damit beschäftigt, die Schäden zu beseitigen und alles neu zu installieren. Auf Nachfrage hieß es von dem Unternehmen, dass es kurzfristig den Auftrag erhalten habe.

Tatort nach Brand

Auch die Verzögerungen an einer anderen Baustelle, an einem Altro-Mondo-Haus an der Elbinger Straße, schiebt PR-Mann Möller auf äußere Umstände. Am 29. September hatte jemand einen Sperrmüllhaufen, der sich vor dem Haus aufgetürmt hatte, in Brand gesteckt. „Dabei handelte es sich um einen Fall von schwerer Brandstiftung, also um eine schwere Straftat; schließlich wurden Menschenleben in erheblicher Weise gefährdet“, erklärt Möller. Und wie immer nach einem Feuer nahm die Polizei Ermittlungen auf. „In dieser Zeit der Ermittlungen war es Altro Mondo von der Polizei untersagt worden, die Brandspuren zu beseitigen. Schließlich handelte es sich um einen Tatort. Bitte lassen Sie sich dies von der Polizei bestätigen.“

Also ein Anruf bei der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch. Auch da wird diese Aussage im Prinzip bestätigt, wie immer wurde auch dieser Tatort für Ermittlungsarbeiten beschlagnahmt. Genau für zwei Tage, am 30. September wurde die Immobilie wieder vollumfänglich an Altro Mondo übergeben, heißt es von der Polizei. Weitere Verzögerungen seien dann dadurch aufgetreten, dass zuerst ein Versicherungsgutachter den Schaden bewerten musste, auch um zu sagen, was alles getan werden müsse. „Denn mit einem einfachen Anstrich ist es nicht getan“, erklärt Möller. Tatsächlich ist wohl eine Komplettsanierung der Wand nötig, auch weil es wiederum durch die Löscharbeiten zu einem Wasserschaden gekommen sei. Die geschätzten Kosten belaufen sich aktuell auf rund 75.000 Euro. Auch die durch das Feuer beschädigten Fenster werden wohl bald ausgetauscht. Aber auch das gestaltete sich laut Möller komplizierter, als vermutet: „Dabei handelt es sich um eine Maßanfertigung, sodass noch eine Zeit vergeht, bis das Fenster eingebaut werden kann.“