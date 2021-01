Party-Veranstalter Marco Tienz macht aus der Not eine Tugend. Die Grünkohl-Portionen liefert er auch an Obdachlose. (INGO MÖLLERS)

Ein Bollerwagen mit Bier und Schnaps, Teebeutel und sonstiger Spielbedarf und deftiger Grünkohl als Ziel – der Januar ist eigentlich der perfekte Monat für eine Kohlfahrt. Doch auch dieser Freizeitspaß verträgt sich nicht mit einer Pandemie. Mit der jüngsten Verschärfung der Kontaktregeln wäre auch bei einem Kohlessen im privaten Wohnzimmer nur ein Gast erlaubt. Im Vorteil sind in diesem Jahr alle Hobbyköche, die auch in der eigenen Küche Kohl und Kassler zubereiten können. Doch auch im Lockdown gibt es in Delmenhorst die Möglichkeit, sich bewirten zu lassen. Das Grünkohltaxi von Marco Tienz und der Lieferservice des Restaurants Schierenbeck bringen das Kultessen zu jeder Haustür.

Ohne die Pandemie wäre Tienz jetzt wahrscheinlich mitten in den Planungen für den „Grünkohlzauber“, den er im vergangenen Jahr für rund 200 Gäste in der Markthalle veranstaltet hat. Denn Tienz ist kein Koch und auch kein Restaurantbesitzer. Mit seiner Eventagentur „Kartonage“ sind große Partys sein Geschäft. Doch seit März ist an Abi-Bälle und Ü30-Partys nicht mehr zu denken. Für Tienz sind die Corona-Regeln wie ein Berufsverbot. Im Frühjahr wollte er deshalb eine radikalen Schritt wagen: „Ich habe mir gedacht: Wenn ich nicht mehr arbeiten darf, bin ich halt kein Unternehmer mehr, sondern beantrage als Privatperson Hartz IV.“ In der Agentur für Arbeit habe man ihm dann aber gesagt, dass er dafür die Bedingungen nicht erfülle. „Also musste ich neue Wege finden, um etwas Geld zu verdienen“, sagt Tienz.

Zuerst Cocktails, jetzt Grünkohl

In den wärmeren Monaten verkaufte er deshalb Cocktails. Mit einem Verweis auf das Baurecht untersagte die Stadt allerdings den Betrieb seines „Drive-In“. Als Alternative entstand dann das „Cocktail-Taxi“. Weil die Nachfrage für Pi­ña Co­la­da und Co. bei null bis fünf Grad aber eher überschaubar ist, brauchte es für die Wintermonate eine Alternative. Diese war mit dem norddeutschen Klassiker Grünkohl schnell gefunden. „Das Essen bekomme ich von einem befreundeten Schlachter“, berichtet Tienz. Als Veranstalter habe er sich in Delmenhorst einen großen Kundenkreis aufgebaut, per Facebook und Instagram könne er viele Menschen erreichen. Deshalb benötige er nicht die Hilfe von anderen Dienstleistern. Neben den etablierten Kanälen seiner Eventagentur nutzt Tienz auch eine neue Website: citycocktail.de/citygruenkohl.

Seit Anfang Dezember belädt Tienz sein „Taxi“ mit Kohl und Pinkel. „Manchmal sind es zehn Portionen pro Tag, manchmal auch keine“, berichtet er. Tienz möchte mit dem Lieferservice auch darauf aufmerksam machen, wie schwierig die Situation in der Veranstaltungsbranche gerade ist. Die Kunden ermutigt er auch zu einer guten Tat. Denn diese können auch Kohlessen für bedürftige Menschen spenden. „Viele sagen dann: Zwei Portionen für mich und eine Portion als Spende“, berichtet Tienz. Über 100 Mahlzeiten hat er bisher schon an die Delmenhorster Diakonie oder auch die Tafel ausgeliefert. „Das Grünkohltaxi ist deshalb keine reine Geschäftsidee, sondern auch ein Hilfsangebot für Obdachlose“, betont Tienz.

Bernd Schierenbeck hat in seinem Restaurant an der Bremer Straße im vergangenen Jahr rund 5000 Gäste von Kohlfahrten begrüßt. Nun setzt er auf Abhol- und Lieferangebote. (INGO MÖLLERS)

Auch Bernd Schierenbeck vermisst eine richtige Kohlsaison gerade sehr. Sein Restaurant an der Bremer Straße ist ein etabliertes Ziel für Party-Gesellschaften mit Bollerwagen. „Wir profitieren immer sehr von der Lage zwischen Delmenhorst und Bremen“, sagt Schierenbeck. Nun musste er auf einen Liefer- und Abholservice umstellen. Im Dezember habe er so immerhin rund 20 Prozent des gewöhnlichen Umsatzes erwirtschaften können. „Es hat mich sehr gefreut, dass neben Stammkunden auch neue Kunden mehrfach bestellt haben. Viele haben gesagt, dass wir die Pandemie unbedingt überstehen sollen“, berichtet der Inhaber.

Von den November-Hilfen für die Gastronomie hat er bislang nur Abschlagszahlungen erhalten. Die Überweisungen aus dem November und Dezember hätten aber jeweils nur für etwa eine Woche die laufenden Kosten gedeckt. Der Lieferservice für Kohlessen ist für Schierenbeck auch mit einem Risiko verbunden: „Ich muss dann Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen und sie regulär bezahlen.“ Vorher sei aber nie abschätzbar, ob auch genügend Portionen verkauft werden, um diese zusätzlichen Kosten zu decken. Aber der Betrieb auf Sparflamme hat für Schierenbeck auch abseits des Geldes eine wichtige Funktion: „Es schafft eine gewisse Arbeitsstruktur. Man kann ja nicht für über zehn Wochen die Füße hochlegen. Da wird man doch bescheuert im Kopf.“