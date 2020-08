Infolge eines Reifenplatzers ist es am Mittwochabend auf der Autobahn 28 zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sechs Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, platzte gegen 22.30 Uhr bei einem 35-jährigen Lastzugfahrer aus den Niederlanden kurz vor der Anschlussstelle Hatten ein Reifen an seinem Anhänger. Teile des Reifens verteilten sich auf der gesamten Fahrbahnbreite. Sechs folgende Autofahrer konnten in der Dunkelheit nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhren über die Reifenteile. Dabei entstanden an allen Autos Sachschäden, die sich auf insgesamt 8000 Euro belaufen. Um die Fahrbahn zu säubern, musste die A 28 in Richtung Oldenburg für ungefähr zehn Minuten voll gesperrt werden. Während der Reparaturarbeiten am Lastzug, der in Höhe der Anschlussstelle Hatten auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen war, blieb der rechte Fahrstreifen noch bis 1.30 Uhr gesperrt.