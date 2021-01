Die Verwaltung des Landkreises hat sechs weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung vermeldet. Es handelt sich um vier Frauen im Alter zwischen 70 und 95 Jahren und um zwei Männer im Alter von 85 und 94 Jahren aus der Gemeinde Hude, der Samtgemeinde Harpstedt und der Stadt Wildeshausen. Insgesamt gibt es damit nun 76 Todesfälle im Kreisgebiet, die mit einer Corona-Infektion in Zusammenhang stehen. Landrat Carsten Harings sprach den Angehörigen sein herzliches Beileid aus. „Das Virus ist gerade in der älteren Bevölkerungsgruppe unerbittlich. Wir haben die Pflicht, diese Menschen so gut es geht zu schützen. Das sind sehr traurige Nachrichten“, betonte Harings. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen beträgt aktuell 3036 bestätigte Fälle, darin enthalten sind die genesenen und verstorbenen Menschen. Akut gibt es 144 mit dem Coronavirus infizierte Personen, die vom Landkreis registriert sind. In Quarantäne befinden sich zurzeit 371 Menschen. Zwei Infektionsschwerpunkte können weiter definiert werden. Dies sind laut Landkreissprecher Oliver Galeotti 23 Fälle in der Fleisch- und Schlachtbranche sowie weitere 24 Fälle in Pflegeeinrichtungen. Alle übrigen Fälle gelten als diffus verteilt.