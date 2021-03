Delmenhorsts beste Vorleser (von links): Die Sechstklässler Rune Thase, Luis Müller und Fenja Marie Bruck traten gegeneinander an. Luis konnte die Jury mit einem Auszug aus dem Buch "Der Junge aus dem Trümmerland" von Sarah Bergmann überzeugen. (Ingo Möllers)

In Zeiten von Corona sitzen Schüler nicht nur zum Lernen am heimischen Schreibtisch vor der Webcam – auch Wettbewerbe finden im digitalen Raum statt. Normalerweise wird der Vorlesewettbewerb – Deutschlands größter Schülerwettbewerb – vor zahlreichen Zuschauern ausgetragen. In diesem Jahr bestand das Live-Publikum für die meisten Schüler aus deren Eltern und Geschwistern. So reichten die Delmenhorster Schüler Luis Müller (Max-Planck-Gymnasium), Fenja Marie Bruck (Mosaikschule) und Rune Thase (Gymnasium an der Willmsstraße) jeweils ein Vorlesevideo ein, um sich am Wettkampf zu beteiligen. Während Fenja zu Beginn des Wettbewerbs noch vor Mitschülern und Lehrern vorlesen durfte, fand die Konkurrenz für Rune und Luis bereits vollständig vorm PC statt.

Als Sieger des Regionalentscheids ging letztendlich Luis hervor, der aus dem Buch „Der Junge aus dem Trümmerland“ von Sarah Bergmann für die Jury vorlas. Diese bestand in diesem Jahr aus Sabine Jünemann (Geschäftsführerin der gleichnamigen Buchhandlung), Maximilian Klatte (Deutschlehrer der IGS Delmenhorst) und Monika Berndl (ehrenamtliche Mitarbeiterin der Maxe-Bibliothek). Bei der Bewertung lag in diesem Jahr der Fokus auf einer deutlichen Aussprache und dem Schaffen einer zum Text passenden Atmosphäre.

Die Wettkampfsituation im Ausnahmezustand kam beim Sieger ziemlich gut an: „Das war schon entspannter, weil man das Publikum nicht vor sich hatte. Da war ich nicht ganz so aufgeregt“, erklärt Luis. So konnte er sich nämlich noch besser auf den Text konzentrieren, den er vorab geübt hatte. „Ich habe viel laut gelesen. Wenn meine Eltern einkaufen waren, habe ich auch meiner Katze vorgelesen“, sagt Luis. Er wird nun die Stadt Delmenhorst auf Bezirksebene vertreten und wenn er dort von seinen Fähigkeiten überzeugen kann, könnte er im Juni beim großen bundesweiten Finale dabei sein.