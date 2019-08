Ein Warnschild vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (Symbolbild). (dpa)

Ein Teil der Seemine muss dafür demontiert und in einer nahe gelegenen Kiesgrube gesprengt werden. Vorher müsse die Umgebung in einem Radius von 1500 Metern rund um die Kiesgrube evakuiert werden, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Die Bremer Straße zwischen Hatter Landstraße und Grenzweg wurde dazu komplett gesperrt. Die Arbeiten sollten voraussichtlich mehrere Stunden dauern. Die Seemine war am Vormittag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Bislang ist unklar, um welchen Typ es sich handelt und woher sie stammt. (dpa)